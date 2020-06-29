柯建銘赴議場協商未果　國民黨擬抗爭三天三夜

▲游錫堃、柯建銘、鍾佳濱稍早進入議場協商但破局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨三十多名立委28日徹夜佔領立法院抗議，要求「拒絕酬庸，撤換陳菊」，截至29日仍持續佔領。原訂上午8點30分，立法院長游錫堃主持黨團協商，不過，由於國民黨立委無人出席，朝野協商破局。

立法院長游錫堃8點30分進入議場內主持黨團協商，會前受訪時，強調立法院的功能、地位與尊嚴，且台灣在疫情過後，國際能見度高很多，如果因此上了國際新聞，受損的將是2300萬人，盼各黨能回歸理性程序。

柯建銘今天上午6點15分進入議場與國民黨團協調，不過國民黨團總召林為洲表示，目前仍屬僵局，上午參加朝野協商的意義不大。針對抗爭是否設定時程，「目前沒有設限，有超過3天3夜的打算。」

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