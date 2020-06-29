東森國際通過配發1元現金股利　新零售、新媒體雙引擎挹注營運

▲東森國際將斥資百億元投資新北市林口國際媒體園區，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。（圖／東森國際提供）

記者林淑慧／台北報導

東森國際今（29）日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利1元，除息基準日定為7月22日，股利發放日為7月30日。董事長廖尚文表示，東森集團將以新零售、新媒體雙引擎，持續擴大海內外及線上線下佈局，挹注集團營運表現。

東森國際今天假台北福華大飯店召開109年度股東常會，會中通過去年度之營業報告書及財務報表，108年合併營收31.29億元，歸屬本公司之稅後淨利3.91億元，每股盈餘0.7元。

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廖尚文指出，東森國際今(109)年第一季財報合併營收10.65億元，較去年同期5.88億元大幅成長增加81.1%，主要是貿易事業部寵物門店增加帶動營收大幅成長。第一季歸屬本公司之淨利為0.55億元，每股稅後純益（EPS）為 0.10元。

另外，東森國際倉儲事業持續更新設備以提升作業效率、降低成本，致力於獲利之成長。今年第一季營收3.17億元較去年同期營收2.95億元成長7.5%，營業毛利1.9億元較去年同期1.71億元成長11%。

展望後市，廖尚文表示，今年東森國際各轉投資事業量能已陸續發酵，由新媒體創意延伸，新零售品牌打造，多元通路發展，整合線上線下佈局，加乘帶動各事業業績成長，因此可認列之轉投資收益可望挹注東森國際營運。

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