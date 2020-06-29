肯塔基州槍手奪1命落網！警曝多次被捕前科　遭示威民眾包圍「突亮槍掃射」

▲和平示威被一名從抗議之初就參與的示威者，突然亮槍掃射，變成命案現場。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國肯塔基州路易斯維爾和平抗議槍擊案事件，警方28日表示已逮捕一名槍手；目前該名槍手在醫院接受治療，並由重案組調查員進行訊問，未透露槍手姓名。事件發生於27日晚間9點多，大批和平示威者因布倫娜泰勒（Breonna Taylor）遭員警射殺而走上街頭，卻遇槍手掃射，導致1死多傷。

綜合外電報導，布倫娜泰勒為美國緊急醫療技術員，卻因為警方欲逮捕2名毒販誤闖家中，遭2名員警射中8槍後死亡。「佛洛伊德之死」全美示威仍持續，和平示威者也為同為非裔的布倫娜泰勒之死上街走上街頭，見到一名男子持槍掃射時，人群四處逃散，仍有一名男性因重傷不治身亡。

▲27歲男子葛斯（Tyler Gerth）中彈身亡。（圖／路透）

路易斯維爾警察局的臨時局長史若德爾（Robert Schroeder），於周日（28日）召開一場記者會，並在會上表示警方已經逮捕一名嫌犯，由重案組人員進行調查。警方正在與檢察官諮詢可能用於起訴的聯邦罪名。史若德爾與路易斯維爾市長費雪（Greg Fischer），皆沒有透露槍手姓名及背景資料。

警方僅指出槍手其實從抗議之初便參與至今，甚至多次因此被警方逮捕，當天他同樣到場現身，但被其他示威者認出並團團圍住。史若德爾說其他示威者多次要求他離開傑佛森廣場公園（Jefferson Square Park），不要再待在抗議現場，但沒多久他就亮槍開始掃射，所有人四散奔逃。

中彈身亡的男子是27歲的葛斯（Tyler Gerth）；根據當地報紙《信使日報》 （The Courier-Journal）報導，他是一名熱衷攝影人士，也是現下全美抗議行動的聲援者，他的教父（godfather）是該報的一名專欄作家。

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