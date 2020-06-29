超港贏星有優勢！台灣游資多　會計師建議發展「具特色的金融中心」

▲台灣可發展為具特色的金融中心。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

隨著中美關係緊張，香港局勢動亂，台灣能否成為國際金融中心的話題引起討論，資誠金融產業服務營運長吳偉臺認為，雖然要成為全面性、國際性金融中心，台灣還有結構性的條件需要補強，但台灣最大優點就是「錢多」，有錢好辦事，若以此優勢，台灣有機會發展為「具有特色的」金融中心。

兩方向努力 台灣成為有特色金融中心

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吳偉臺說，就結構上來說，亞太金融中心需要的條件非常多，包含當地的貨幣是否為國際性的貨幣、與大陸關係的緊密程度、產品是否多元性、以及金融服務人員包含英語的能力。

所以短期內來看，台灣要取代香港、新加坡成為國際金融中心不太容易，但台灣卻有一個很大的優點，那就是「錢多」，國內的游資甚多，所謂「有錢就好辦事」，台灣就可以這個為出發點，發展為「具有台灣特色」的金融中心。

但要怎麼成為台灣特色的金融中心呢？主要有兩個方向，其一就是如何讓「錢多」這件事情幫助台灣，像是資產管理中心、台灣的高科技發展具相當的優勢，可以吸引國際高科技來台融資，可就成為高科技融資中心、或者外國人來台發債成本低，就有意願來台發債，帶動債券發行多元化，就有機會成為債券交易中心等。

其次，能不能成為金融中心的關鍵，就看產官界有沒有「決心」讓金融業受到關愛、產業升級。

吳偉臺說，現在台灣的「護國神山」是台積電，顯見政府的經濟發展思維與特色，多著重在高科技產業，反而服務業、金融服務業受到關愛的眼神就比較少；而香港、新加坡最大產業就是金融業，金融業就是香港、新加坡的護國神山，所以要拿台灣的二軍與香港、新加坡的一軍相比有失公平，但如果政府在產業發展政策可以多聽產業意見、多給產業一點關愛，產官共同合作，台灣要成為「有台灣特色的金融中心」還是有機會的。

▲▼要成為金融中心必須要有結構性的條件，香港（下）與新加坡（上）的金融業，都是當地重要產業。（圖／路透社）

外資稅率該不該降 各有論點

稅務的優化方面，有會計師認為，我國營所稅相較於香港、新加坡，只有些許的差距，不妨礙台灣發展金融中心，但是外資的股利所得，要扣稅21%，反觀香港、新加坡幾乎沒有，這就會造成外資投資台灣意願大打折扣；另外就外國人在台灣工作，要課的稅率達到40%，而新加坡與香港最高稅率分別為17%與22%，台灣對高階菁英人才缺乏吸引力。

雖然財政部鬆口考慮給香港高階人才租稅優惠，但實際上還沒有具體內容和做法，不過前幾年，台灣已經推出對高階白領人稅負優惠。例如薪資所得超過300萬元部分，半數可免計入綜合所得總額課稅，且海外所得不用計入我國基本稅額，租稅優惠期間3年起跳，最多可遞延至5年，亦即在台5年期間內可適用租稅優惠3年

但吳偉臺認為，如果要把「台灣無法成為金融中心」歸咎於稅率較高，這是「最廉價」的藉口，以紐約、倫敦來說，稅負都比台灣高得多，甚至高達50%，這些城市卻是金融交易中心；若是要考慮稅率的話，那麼開曼、英屬維京群島（BVI）更易成為金融中心，「台灣要成為金融中心要整體考量，非單一項目檢討」。