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超港贏星要快！銀行業者：資金返台詢問度高於以往　政策越開放、機會越多

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▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲香港政經情勢動盪，連帶影響亞洲金融中心地位，銀行業者認為，台灣若想從中取得利基點，金融開放又更快速。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

香港歷經反送中事件、港版國安法等紛擾，原本扮演的亞洲金融中心角色，受到一定程度的衝擊，台灣第一線的銀行主管觀察到，的確有不少企業與客戶，今年詢問資金回台的意願提高，我方政府如果要掌握這波資金轉移浪潮，「金融開放要更快速」，因為對銀行業來說，「開放越寬、機會越多」！

銀行主管透露，今年初受到疫情影響，加上香港政經情勢盪動，不少企業重新思考布局方向，「不少客戶搭上境外資金匯回專法列車，主要是政府持開放的態度積極推動，加上客戶自身的需求，因此詢問度很高」。

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▲▼財經匯率外幣配圖。外幣,外匯,匯率,外幣買賣,換匯,外幣交易,台灣銀行。（圖／記者湯興漢攝）

▲想要爭取外資的資金來台，金融業者認為法規要更開放鬆綁。（圖／記者湯興漢攝）

「香港亞洲金融中心地位不會在一夕間就動搖！」但民營銀行主管也直言，主要是香港過去基礎建設與金融自由度仍在，短期內金融市場並不會快速萎縮，金融中心地位也不會整個消失不見，後續仍得觀察情勢變化。

外銀主管也強調，這不會是一個常態，整體情勢仍得密切注意，且香港資金流出幅度也尚未明朗。

台灣如果想要爭取亞洲金融中心地位，民營銀行主管認為「金融開放要更快速」，從現行法制來看，新加坡與香港較為相似，台灣則有一段路要走，但近幾年來主管機關努力鬆綁法規，推動財富管理新方案、打通國際金融業務分行（OBU）與指定外匯銀行（DBU）渠道等政策，金融業樂觀其成，對銀行來說，「開放越寬、機會越多」。

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