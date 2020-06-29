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超港贏星不想喊！金管會分析台灣有3大差異　要以5招「走出自己的路」

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▲信義區。（圖／ETtoday資料照）

▲金管會提出5大金融基礎措施，務實將金融各項基礎工作做好，提升國內金融業地位。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

香港歷經反送中事件紛擾，近來制定港版國安法議題持續發酵，市場關注是否台灣是否有機會搶下亞太金融中心地位。對此，金管會態度淡定，強調不喊「XX中心」的口號，反而提出5大金融基礎措施，讓國內金融業地位隨之提升，台灣要走出自己的路。

香港近年來政經情勢動盪，繼「反送中事件」後，近期「港版國安法」再度引起各國關注，市場預期將會衝擊當地的投資環境，恐怕連帶影響亞洲金融中心地位，使得資金、人才可能出現外流的現象。

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但金管會官員認為，台灣有3個條件難與新加坡相比，首先是語言條件，由於香港與新加坡都是全英語環境，與台灣不同，因此政府正積極推動雙語國家政策，同時也鼓勵銀行設置「雙語示範分行」，有助提升金融業的競爭能力。

第二為法律體制，金管會官員指出，新加坡、香港是屬於「英美法系」，從經濟、金融面來看，是比較有效率的法律體制，而台灣則是大陸法系，採用「正面表列」的方式，不過各法律體系都有其優勢，因此不見得要改變。

第三則是金融消費者保護程度，金管會官員分析，台灣對消費者保護更加重視，消費者認知、金融業銷售文化有待提升，因此監理機關在改善過程扮演較積極的角色，要求金融機構要特別注意，而公平待客原則，也是落實保護金融消費者權益的一環。

金管會官員也強調「我們沒有要替代誰，也沒有要吸引哪地區資金」，主委黃天牧日前也提出5大金融基礎措施，包括廣納金融人才、調適金融法規、鼓勵商品研發、強化風險管理及推動金融教育等，務實將金融各項基礎工作做好、做滿，屆時金融業地位也會隨之提升，因此不喊「XX中心」的口號，台灣就是要走出自己的路。

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