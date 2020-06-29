超港贏星分杯羹！財經作家：台灣金融市場穩健　有機會吸引外資棄港來台

▲香港許多資金正在出走。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／台北報導

香港反送中抗爭延燒，加上中國大陸通過港版國安法，美國總統川普也喊出取消香港特殊待遇，種種情勢都讓外界擔憂香港的國際金融中心地位不保，甚至有許多資金已從香港移出，其中一大部分是移到新加坡。財經作家游庭皓認為，台灣的優勢在於金融市場穩健與嚴謹法規，因此在這波資金移轉浪潮中，還是可以分到一點好處。

國際金融中心具有匯聚金球資本、進行資金配置之優勢。一般認為目前國際金融中心有紐約、倫敦、 香港及新加坡等四大城市。財經作家游庭皓表示，香港資金會轉移到新加坡，主要原因包括由於香港與新加坡官方語言都是英文，且位於亞洲的時區優勢，便於串起與歐洲及美洲的交易，另外，香港及新加坡皆為英美法系，較台灣所使用的大陸法系，更容易調整符合產業發展的法律規範。

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游庭皓指出，台灣法規對於外資進出限制多且嚴格，尤其是對陸資更是如此，反而新加坡的法規沒有像台灣那麼嚴格，且市場整體情況跟香港比較像，因此當外資資金無法透過香港投入到中國大陸時，外資就用其他方式來做亞洲投資的佈局，唯一比較適合的就只有新加坡市場。

游庭皓表示，台灣現在金融優勢在於保守穩健，法規嚴謹。能夠在瞬息萬變的國際現勢中，保持自己現在有的金融景氣，這也是我們在1997年亞洲金融風暴時，沒有受到波及的主要因素。

「台灣若要吸引外資，正因為法規嚴謹限制多，所以外資要進到臺灣，自然因為繁瑣的行政流程及法規限制過多有所卻步，因此從法制面上逐步革新是最好的方式。」游庭皓認為， 台灣雖然不是外資移轉資金的首選之地，但或多或少還是可以分到一些好處，但前提是政府若要趁機吸引資金回流，從稅制、外匯管制等面向做修改，才能爭到外資來台的機會 。

▲財經作家游庭皓。（圖／游庭皓提供）

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