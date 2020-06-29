超港贏星有阻礙！中經院李淳：兩岸政治因素　台灣想取代香港機率小　

▲香港金融地位動搖，台灣有望取代？（圖／記者任以芳攝）

記者余弦妙／台北報導

香港局勢動盪不安，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）先前公布的2020年IMD世界競爭力年報，香港的排名也退步了3名，外界開始專注，香港的國際金融地位似乎逐漸流失下，台灣是否有機會迎頭趕上？並且有機會勝過新加坡？

中經院WTO及RTA研究中心副執行長李淳分析，香港短期內還是會保有自己的地位。

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李淳指出，雖然香港在近年一直有政治因素的關係干擾，讓香港的亞太金融中心位置似乎出現動搖，但香港就算動搖，也不至於傷筋動骨，主要是香港是中國大陸對外以及外商、台商資金要進入中國的門戶，這點是不會改變的。

「中國大陸與台灣之間還存在政治因素，光是兩岸間的資金往來交流就受到了不少法規限制，因此台商及外商根本無法讓資金從台灣流向中國大陸，所以說取代香港來說相對機率小」李淳對於台灣要取代香港的說法，態度顯得保守。

此外，李淳也提到，除了地緣政治因素外，包含台灣人本身對於兩岸間的情況也都保持著疑慮，對於經濟安全、金融安全等都會產生質疑，因此台灣政府也不太可能對中國大陸大幅開放金融往來，從這角度來看，台灣若想去取代香港機會真的不高。

▼專家認為香港在短期間還是能保有一定金融地位。（圖／記者任以芳攝）

至於外界解讀新加坡的國際金融地位，有可能成為下一個香港嗎？李淳說，新加坡本身法規就比較開放，且原本外商聚集就比台灣多，且新加坡主要是外資進入東南亞及印度的主要通道，原本就有不少外商在新加玻設立總部，若再加上新加坡與香港原本就是大英帝國的屬地，因此投資環境比較相似這項因素外，當然比較有機會。

不過，李淳也說，雖然香港目前比較動盪，但短期內香港的金融地位還是不會動搖，先前香港美國商會也公布一項調查，在香港的美商及其他外商有7成都沒有要移動的規劃，甚至有企業認為北京會為了支持香港的亞太金融地位釋出更多讓利或放寬，所以說，短期間世界各國企業還是會以香港為資金流到亞洲市場的管道，其中更會是進出中國大陸的主要門戶。

李淳也說，台灣若是真的想要取代香港的話，除非政府可以改變現行的兩岸方針，以及台灣整體社會可以消除對中國大陸的疑慮，但以目前的情況來看是非常難，確實比較難以達成這一塊。

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