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謝金河：OTC指數今年來上漲6.87%表現出色　勇冠三軍是因為它！

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（28）日在臉書發文，比較了台股與主要亞股的表現，可以看出，台灣的OTC指數上漲6.87%，算是今年以來表現最出色的市場。他認為，臺灣要好好打造成亞洲集資的中心，這是台灣的強項，努力趁這個機會做大資本市場。

以下是謝金河的臉書全文：

請繼續往下閱讀...

台灣休了4天長假，美國道瓊工業指數在26日下跌730點，全週下跌855.91，對於休息兩個交易日的台股多少會有影響。香港信報刊登了一張圖，把日本，台灣，新加坡，香港及英國5地的股市表現比對一下，台灣在5地股市僅次於日本。其實，可以暫時把英國剔除，用南韓來取代，今年上半年，全球股市的表現，大家可以趁著這個機會比對一下。

把五個市場放在一起看，今年以來，台股下跌2.83%，香港跌12.91%，新加坡跌19.18%，日本跌4.83%，南韓跌2.82%，台灣和南韓在伯仲之間，是領先組，不過台灣的OTC指數上漲6.87%，算是表現最出色的市場。

如果把疫情的撞擊考慮進去，從3月最低彈升力道統計一下，台股加權指數反彈36.8%，日本彈升37.6%，南韓是48.29%，新加坡17.93%，香港16.13%，台灣的OTC指數大漲56.94%。從這個統計可以看出南韓股市彈升最有力，日本略領先台灣，香港，新加坡股市表現最弱勢。

這當中，外資今年上半年賣超台股接近6000億，影響加權指數的表現，但內資回流，生技防疫股大漲，讓OTC指數的表現勇冠三軍。

南韓在美中科技冷戰中，似乎享受到左右逢源的好處；日本則是奧運延緩衝擊太大的強力反彈。

香港這次由騰訊，阿里巴巴，美團，網易，京東撐起半邊天，但資金流失壓力未解，港股仍虛弱。

新加坡理論上會受益資金流入，但新加坡資本市場持續萎縮，集資功能不彰，新加坡金融是財富管理的中心，但不是資本市場的集資重鎭，很多企業到新加坡掛牌，最後都改在別的市場，像旺旺集團就是從新加坡到香港。

這也是台灣最大的著力點，好好把台灣打造成亞洲集資的中心，這是台灣的強項。馬政府推動証所稅的時候，台股平均交易量降到五，六百億，如今擴增至2000億左右，台灣要努力趁這個機會做大資本市場。

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