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14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

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▲排水溝,下水道。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國北愛爾蘭一名14歲少年離奇失蹤6天以後被發現陳屍下水道。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國北愛爾蘭的14歲少年諾亞．多諾霍（Noah Donohoe）於21日騎著自行車不慎自摔，他爬起來後繼續騎車，卻在諾斯伍德路（ Northwood Road）脫光衣服，一度被民眾目擊赤裸模樣，接下來就離奇失蹤。警方經過6天搜索，27日終於在下水道中尋獲少年遺體。

綜合《鏡報》、《貝爾法斯特電報》報導，諾亞21日晚間騎著自行車，行經皇后北街與約克街附近時不慎自摔。警方在聲明中轉述目擊者說法，「我們相信諾亞又騎上自行車，騎到諾斯伍德路以後丟棄所有衣服。不久之後，他被看見赤裸地騎車。我們認為，諾亞之後也放棄自行車，步行離開這個區域」。

貝爾法斯特（Belfast）警方展開搜索行動，也獲得空中支援、警犬與戰術小組的支援，經過6天努力，27日上午在下水道中發現少年遺體。警官克拉克（Muir Clark）表示，雖然官方的身分確認程序尚未完成，但警方相信這就是失蹤多日的諾亞。

克拉克提到，這次搜救任務「極具挑戰性」，因為下水道長度將近1公里，內部環境複雜，同仁必須在黑暗中工作，花費很長的時間才能完整搜索，「在我30年的警察生涯中，這是我所處理過最不尋常的失蹤案件之一」。他也呼籲民眾不要在網路上散布沒有根據的臆測，「這種評論與謠言對於諾亞的家屬而言很痛苦，也極其無益」。

警方日前已經尋獲諾亞的自行車、安全帽、手機與部分衣物，26日也發現裝有死者筆記型電腦的包包。克拉克透露，專業人員仍在檢查筆電，調查也仍在持續進行中，「但沒有證據顯示這是謀殺」。

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