中國信託「家‧如常」影片有彩蛋！搭景重現1970年代國人生活　溫馨彰顯台灣精神

▲ 中國信託推出「家‧如常」品牌形象影片，拍出臺灣民眾照常上班上學，不畏艱難的身影，重溫「家在一起，就有希望」的感動。（圖／中國信託提供）

記者李錦奇／台北報導

新冠病毒（COVID-19，新型冠狀病毒）改變你我熟悉的生活模式，但臺灣亮眼的防疫表現，激發出臺灣人塵封已久的團結與自信。中國信託除了響應政府防疫紓困，今（28）日也正式推出「家‧如常」品牌形象影片，透過記錄臺灣民眾照常上班上學，一如以往安然度過對抗SARS等重大考驗，再度展現了台灣人不畏艱難的精神，也讓觀眾們一同重溫「家在一起，就有希望」的感動。

中國信託「家‧如常」品牌形象影片，是以尋常的一日為起點，帶出臺灣的學生依舊能正常上學，民眾依然能上餐館用餐，雖然看似平凡尋常，但對照其他國家受疫情影響，生活不再尋常的管制措施，彰顯了台灣全民齊心防疫，使得日常生活顯得更加珍貴，而這樣堅毅不拔的精神，源自於臺灣過去幾十年來，早已習慣獨自卻堅強地面對國際困境。

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影片中，也穿插重現了當年退出聯合國、與美國斷交，以及對抗SARS等重大歷史衝擊，回顧了歷史新聞畫面，更搭景重現1970年代臺灣民眾生活實境，透過前臺視新聞主播盛竹如、時任總統府簡任秘書暨行政院新聞局副局長宋楚瑜的聲音，帶領觀眾回到過去的記憶，呈現50年來臺灣屢遭國際社會漠視，卻仍善盡地球公民責任，與世界如同一家人的情感。

▲中國信託「家‧如常」品牌形象影片，還特別搭景重現1970年代臺灣民眾生活實境 。（圖／中國信託提供）

這段時間，臺灣的防疫成效多次被國際友人提及，中國信託特別聯繫加拿大眾議院議員 Michael Cooper，以及日本副首相麻生太郎等國際友人，獲得授權引述他們對臺灣防疫肯定的談話。

除了國際政要，影片中也呈現計程車司機、小吃店老闆為生計打拚，與透過視訊問候海外親友的身影，強調臺灣人不畏艱難、守護家園，正是We are family 品牌精神的展現。

配合中國信託「家‧如常」品牌形象影片，Home Run Taiwan臉書粉絲團也鼓勵網友留言，寫下防疫期間的心情故事，向家人、防疫英雄表達感謝之意，亦可以留下防疫期間的點滴感受，粉絲團將集結所有粉絲的心意，精選留言溫柔呈現。

▲中國信託「家‧如常」品牌形象影片，還特別搭景重現1970年代臺灣民眾生活實境 。（圖／中國信託提供）

中國信託自2016年迎接集團50週年後，延續We are family的品牌精神，持續挖掘「家」的元素，重塑「家人」的定義，先後拍攝多支感人影片，包括描述家人因工作分隔兩地的「你在那好嗎？」、探討少棒球員背後支持力量的「人生界外球」、記錄少棒菜鳥球員間相互扶持的「倆好球」，以及棒球國家代表隊選手接受嚴格訓練心路歷程的「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」等品牌形象影片。

今天推出的中國信託「家‧如常」品牌形象影片，再次擴大「家人」的意涵，讓Taiwan Can Help延伸至世界各個角落，中國信託「家‧如常」品牌形象影片完整版，已於Youtube（https://youtu.be/v1Iubg4_vdk）及Home Run Taiwan臉書粉絲團（https://pse.is/TJHW8）上線，邀請國人一同來見證這場罕見卻又得尋常生活的抗疫挑戰。