　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

隨身帶「性愛玩具+糖果」！　76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

美國特工先前假扮成一名6歲跟9歲女孩的媽媽，在網路上進行釣魚，要找出戀童癖犯罪者，沒想到這個策略奏效，他們順利地跟一名73歲的老人托馬斯（Thomas Monti）聯繫上，但令人髮指的是，他們不僅發現這名老人是一位退休教師，同時可能擁有其他性虐孩童的經驗，而且還隨身帶著糖果跟鍊條。

綜合外媒報導，托馬斯是一名退休教師，聯邦調查局的特工人員先前假扮一名擁有兩個未成年女童的媽媽，成功吸引他上鉤；他在被捕後告訴調查人員，曾有「兩個女孩的母親」聯繫上他，並要求他對兩名小孩進行調教訓練，地點則是在德州，為期6個月，事成後還能拿到一筆獎金。

托馬斯在2019年10月3日凌晨四點，與特工人員所辦的「媽媽」見面，隨後就被逮捕，警方在他的車上發現許多物品，包括性愛玩具跟糖果；而相關人員表示一開始跟他聯繫上時，他曾自稱是一名「大師」，從他所說的話中，察覺出他應該是有戀童癖加戀物癖，會扭曲、性虐和對他感興趣的人進行性幻想，而且犯罪經歷可能不只一次。

ET快訊
悍將熱褲妹遭6人包圍狂射！誤入敵陣「濕身了」　主播傻：變祭品
端午4天夢魘！國3西湖「紅眼蟲潮」塞滿…密麻畫面曝
今天日子超稀有！錯過「再等672年」…神秘原因曝光了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

隨身帶「性愛玩具+糖果」！　76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

約會肚子痛爆！她跑一半煞不住「有東西滑下來」　低頭一看「甩到男友鞋上」糗炸

川普認輸了？　紐時民調大輸14個百分點...坦言：拜登會是下一任總統

14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

色誘3男狠殺棄屍！她入獄「交往殺人犯女友」過超爽　甜蜜做菜…還買刺繡枕頭當禮物

別再假設「美國還想當老大」　梅克爾警告：世界各國應深刻反省

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

隨機找路人接唱8年級生十首金曲 男超高音唱舞孃...她驚：很厲害！

隨身帶「性愛玩具+糖果」！　76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

約會肚子痛爆！她跑一半煞不住「有東西滑下來」　低頭一看「甩到男友鞋上」糗炸

川普認輸了？　紐時民調大輸14個百分點...坦言：拜登會是下一任總統

14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

色誘3男狠殺棄屍！她入獄「交往殺人犯女友」過超爽　甜蜜做菜…還買刺繡枕頭當禮物

別再假設「美國還想當老大」　梅克爾警告：世界各國應深刻反省

「民主之恥」支持者包圍立院！警政署長喊嚴辦　羅智強嗆：好膽就來

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

台南首家五星飯店結束營業！大億麗緻酒店19年劃下句點…黃偉哲到場送別

竹北市29日「送肉粽」！21:00橋底出發　路線圖曝光

酸民不想被告狂求饒！　Fin.K.L成員玉珠鉉嗆「你惹錯人了」：我咬了就不會放

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

台南「賭神」家遭開51槍！智慧型武鬥派策畫半年…犯案細節曝光

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

國際熱門新聞

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

她肚痛跑一半「有東西滑下來」　低頭一看「甩到男友鞋上」尷尬了

川普認輸？　坦言：拜登將是下一任總統

他自摔後赤裸騎車　失蹤6天陳屍下水道

臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」

4年和3男生3胎！18歲嫩妹揭「大兒子是繼父的種」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」健康細胞秒成殭屍

孕媽分娩中被槍殺！她與寶寶當場慘死

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

悍將熱褲妹「濕身了」！6人包圍狂射變祭品

4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第1任4歲女雙腳被燙爛

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

更多

最夯影音

更多
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？
瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面