　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼礦場,採礦。（示意圖／取自Pixabay）

▲辛巴威礦工經常面臨惡劣的工作環境。（示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

非洲國家辛巴威與中國大陸有著許多商業上的往來，卻也因此衍生不少糾紛。兩名辛巴威的礦業員工此前與一名陸籍業主爆發口角，老闆竟對著其中一名職員開槍5次，導致對方左右腿都受傷。這起事件已引發當地民眾的怒火，要求重新評估陸方在該國的礦業營運狀況。

CNN報導，辛巴威環境法協會（ZELA）表示，陸籍老闆開槍攻擊兩名員工的事件可見，當地民眾面對來自中國大陸的礦場業主時，其中經常包含廣泛的虐待行為。

一份法庭證詞指出，警方說明，老闆Zhang Xuen在辛巴威中部城市圭洛（Gweru）經營礦場，當時因為未償帳款而與員工產生紛爭，接著他對著一名職員開槍5次，又造成另一名員工受傷。

辛巴威警方發言人尼亞西（Paul Nyathi）說明，這名老闆面臨謀殺未遂的指控。據了解，他將被拘留直到至少7月7日。

證詞指出，當時Zhang Xuen拒絕按照原本的約定發放美元薪資，引發礦工塔契納（Kenneth Tachiona）不滿。塔契納質問到底是怎麼回事，老闆則拔槍並對塔契納開槍，分別對著他的右大腿開槍3次，接著又對左大腿射擊2次。

警方表示，老闆再向其他員工開槍，其中一枚子彈擦過一名職員的下巴。受傷的員工已在醫院接受治療。

一段被視為事發現場的影片在辛巴威的社群媒體流傳，引發大眾怒火，並要求監管機構重新評估中國大陸在該國的採礦業務。CNN還無法核實影片的真實性。

中國大陸駐辛巴威大使聲稱這是一起獨立事件，陸方支持進行公開透明的調查。中國大陸大使館透過推特表示，雙方有著長期的友好關係，呼籲任何一方保持謹慎。

辛巴威環境法協會指出，當地民眾在一些陸資營運的礦場中，經常於危險、惡劣且會危急生命的條件下工作，另外薪水也很低。

 
ET快訊
一周天氣出爐！「雷雨彈開炸」全台時間點曝　3地區危險高溫
獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉！車頭全毀...130萬秒飛
快訊／雷雨彈再炸！2縣市升級「豪雨警戒」　5縣市續發大雨特報
突襲佔領立法院！國民黨團嗆：不撤換陳菊決不退出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普認輸了？　紐時民調大輸14個百分點...坦言：拜登會是下一任總統

14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

色誘3男狠殺棄屍！她入獄「交往殺人犯女友」過超爽　甜蜜做菜…還買刺繡枕頭當禮物

別再假設「美國還想當老大」　梅克爾警告：世界各國應深刻反省

快訊／東京都今添60例確診！　連2天刷新緊急狀態解除後最高紀錄

2架共機轟六今飛越台灣東部海域上空！　日本防衛省發布路徑圖

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

李昇基羽球PK男孩「用臉接」丟臉摀嘴XD　印尼粉從網路追劉以豪6年..他來了！

川普認輸了？　紐時民調大輸14個百分點...坦言：拜登會是下一任總統

14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

色誘3男狠殺棄屍！她入獄「交往殺人犯女友」過超爽　甜蜜做菜…還買刺繡枕頭當禮物

別再假設「美國還想當老大」　梅克爾警告：世界各國應深刻反省

快訊／東京都今添60例確診！　連2天刷新緊急狀態解除後最高紀錄

2架共機轟六今飛越台灣東部海域上空！　日本防衛省發布路徑圖

鄭人碩致敬「勞動者們」　感謝防疫團隊：今年最偉大

親戚是警察！住1500萬透天「開BMW又買Audi」　他驚呆：有賺這麼多？

不滿中火違法重啟燃煤機組　國民黨4議員「抗灰保肺」電廠前靜坐抗議

門對門=穿堂煞！他一看現代房格局「大門不可能開著」：老風水是不是該改了

川普認輸了？　紐時民調大輸14個百分點...坦言：拜登會是下一任總統

中職／黃恩賜成為兄弟王牌？旅外？　佛斯特：絕對有機會

前龐德女郎「素顏」照片曝光！　網：認不出來

熱到快融化！營養師曝冰淇淋「無負擔挑法」吃了超幸福...2原則必把握

謝金河：OTC指數今年來上漲6.87%表現出色　勇冠三軍是因為它！

戴資穎和爸爸、姊姊組最強「戴家軍」　端午連假3對3 PK對手

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

快訊／新冠確診破1000萬　譚德塞：沒有人是安全的

臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」

女直播主太性感　害男「破皮」求償7.5億

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

18秒震撼聯合國！紅裙妹車震官方急調查

華裔女大生遭死魚式拖行！

少年把男童「從10樓丟下去」遭判無期

染疫康復後「病毒仍會攻擊5器官」！

美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

4年和3男生3胎！18歲嫩妹揭「大兒子是繼父的種」

微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」健康細胞秒成殭屍

2架共機轟六今飛越台灣東部海域上空

更多熱門

相關新聞

辛巴威實施《無法解釋的財富令》

辛巴威實施《無法解釋的財富令》

辛巴威近期正面臨著十多年以來，最嚴重的一次經濟危機，長期下來的貪汙腐敗和各種措施的不足，都引來民怨。辛巴威當局決定，他們將行使《無法解釋的財富令》（unexplained wealth orders,UWO）的權力，針對「有錢人」的財富進行審查，如果無法解釋來源，資產就有可能會被沒收。

林俊憲爆這家資安公司具大陸背景　國安局、國防部、交通部買了5000萬

林俊憲爆這家資安公司具大陸背景　國安局、國防部、交通部買了5000萬

永侒礦場案無意外進二階環評！

永侒礦場案無意外進二階環評！

5萬人連署反對「永侒礦場開發」

5萬人連署反對「永侒礦場開發」

外資連續4個月落跑！　5月淨匯出1,021億

外資連續4個月落跑！　5月淨匯出1,021億

關鍵字：

辛巴威陸資礦場

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

即／八里男右胸中刀當街亡

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面