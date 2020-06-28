員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

▲辛巴威礦工經常面臨惡劣的工作環境。（示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

非洲國家辛巴威與中國大陸有著許多商業上的往來，卻也因此衍生不少糾紛。兩名辛巴威的礦業員工此前與一名陸籍業主爆發口角，老闆竟對著其中一名職員開槍5次，導致對方左右腿都受傷。這起事件已引發當地民眾的怒火，要求重新評估陸方在該國的礦業營運狀況。

CNN報導，辛巴威環境法協會（ZELA）表示，陸籍老闆開槍攻擊兩名員工的事件可見，當地民眾面對來自中國大陸的礦場業主時，其中經常包含廣泛的虐待行為。

一份法庭證詞指出，警方說明，老闆Zhang Xuen在辛巴威中部城市圭洛（Gweru）經營礦場，當時因為未償帳款而與員工產生紛爭，接著他對著一名職員開槍5次，又造成另一名員工受傷。

"The shooting of two Zimbabwean workers by a Chinese boss shows the "systematic and widespread" abuse that locals face in Chinese mining operations"



- Zimbabwe Environmental Law Societyhttps://t.co/5drtnoeywm — WorldUyghurCongress (@UyghurCongress) June 28, 2020

辛巴威警方發言人尼亞西（Paul Nyathi）說明，這名老闆面臨謀殺未遂的指控。據了解，他將被拘留直到至少7月7日。

證詞指出，當時Zhang Xuen拒絕按照原本的約定發放美元薪資，引發礦工塔契納（Kenneth Tachiona）不滿。塔契納質問到底是怎麼回事，老闆則拔槍並對塔契納開槍，分別對著他的右大腿開槍3次，接著又對左大腿射擊2次。

警方表示，老闆再向其他員工開槍，其中一枚子彈擦過一名職員的下巴。受傷的員工已在醫院接受治療。

Chinese man arrested after shooting 2 workers in wage row at Gweru mine



Chinese embassy says he should not be 'shielded'

ZCTU says 'Chinese do as they please' because government 'sold the country to China'https://t.co/xhizSc5S0v — ZimLive (@zimlive) June 22, 2020

一段被視為事發現場的影片在辛巴威的社群媒體流傳，引發大眾怒火，並要求監管機構重新評估中國大陸在該國的採礦業務。CNN還無法核實影片的真實性。

中國大陸駐辛巴威大使聲稱這是一起獨立事件，陸方支持進行公開透明的調查。中國大陸大使館透過推特表示，雙方有著長期的友好關係，呼籲任何一方保持謹慎。

辛巴威環境法協會指出，當地民眾在一些陸資營運的礦場中，經常於危險、惡劣且會危急生命的條件下工作，另外薪水也很低。