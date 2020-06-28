「鋸開提款機」偷現金！印度2天兵落網稱：看影片學的…逃逸身影全被拍下

▲2名嫌犯透露，他們在網路觀看影片，學會利用電動器具破壞機台的方法。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

印度22日晚間發生一起提款機竊盜案，2名男子先使用化學物質噴灑監視器後，接著利用電動器具破壞提款機，隨後竊取現金，總計偷走12.9萬印度盧比（約新台幣5萬元）。當地警方已於25日把2名20多歲嫌犯逮捕到案，其中一人為軍人。

印度斯坦時報報導，29歲軍人普拉文（Praveen）因積欠300萬印度盧比債務，加上股票投資失利，便開始計畫竊取提款機現金，來償還部分債務。為了偷錢，他找來會使用24歲友人拉胡爾（Rahul）幫忙，2人在網路觀看影片，學會利用電動器具破壞機台的方法。

警方透露，普拉文及拉胡爾22日晚間10時左右鎖定一台無人提款機下手，先把機車停放在距離目標約700公尺之處後，隨即展開偷竊行動，先是使用化學物質噴灑監視器，接著利用電動器具鋸開提款機，偷走12.9萬印度盧比（約新台幣5萬元）後逃逸。但警方隨後依據周邊25台監視器畫面循線追查，於25日逮捕2人。

據了解，普拉文先前被派至查謨（Jammu），在3月間返回原本的住所，但隨後實施新冠肺炎防疫措施，就一直待在家中，沒有返回查謨。