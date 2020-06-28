G7峰會擬擴增4國　日媒曝：日本政府向美表明「反對南韓加入」！

▲ 文在寅及安倍去年6月在大阪G20峰會上尷尬握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）上月將七大工業國組織（G7）峰會延至9月，更有意邀請南韓、俄羅斯、澳洲、印度等非會員國參加，擴增為G11。日媒爆料，日本政府高層已經向美國政府表明，反對南韓加入。

日本《共同社》28日援引多名美日外交消息人士說法報導，川普擴增G7的構想受到關注後，日本政府高層便向美方表示，反對南韓參加，點出南韓對中國、北韓的外交姿態和G7不同，對此感到憂慮，因此希望維持G7原有框架。

根據《共同社》，日本政府向美方指出，文在寅政權將改善南北韓關係視為優先，也有親中傾向，與川普反中立場有所衝突。美國對此則回應，「川普總統會做出最後的判斷。」

日本政府此前從未對外公開此立場，內閣官房長官菅義偉本月1日也僅針對川普構想表示，美日正緊密交流。這項消息曝光後，外務大臣茂木敏充28日則在NHK節目中強調，維持G7框架極為重要，「我認為這應是全體的共識」，意指南韓不應加入。

G7峰會主席國有權邀請非會員國出席擴大會議，日本對此並無異議。但若欲變更G7正式框架，須經所有成員國同意。分析指出，反對南韓加入是日本首相安倍之意，也是為了守住身為G7唯一亞洲國家的外交優勢。

另一方面，南韓總統文在寅月初和川普熱線15分鐘，談及新冠肺炎全球大流行、重振世界經濟、國家安保策略等議題，也欣然接受川普邀請南韓參加G7的提議，承諾發揮最大力量，協助全球經濟發展及防疫工作。

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