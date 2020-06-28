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勞動部：醫護人員被針扎屬於職災　7年來發生5521件

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▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲勞動部指出，醫護人員被針扎屬於職災。（資料照／記者陳昱光、周庭君攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動及職業安全衛生研究所(以下簡稱勞安所)指出，尖銳物扎傷是醫療人員最常見的職業傷害，防疫期間醫護工作者穿著全身包裹的醫用防護衣照顧病人時，動作可能受到限制，更需要正確操作安全針具，以預防被針扎傷感染。

勞安所表示，根據針扎防護通報系統資料庫分析顯示，近3成的一般針具扎傷事件可透過提高安全針具的使用以降低扎傷。為讓正確扎傷防治觀念向下扎根，特編修「護理科系學生扎傷防治手冊」，新增安全針具操作教學影片QR Code，提升對安全針具的正確操作步驟等扎傷防治知能。

請繼續往下閱讀...

勞安所說，根據108年針扎職業危害預防策略成效評估研究，針對針扎防護通報系統之2011年至2018年皆持續通報且醫院等級為地區醫院以上的37家醫療院所，遭到空心針頭扎傷之一般針具扎傷5,521件進行統計分析，發現1,644件扎傷事件是有安全針具品項可以選擇，也就是在一般針具的扎傷事件中發現近3成扎傷事件可透過提高安全針具的使用以降低扎傷。

此外，針扎防護通報系統2011年至2018年通報資料中，醫療實習生占4.4% (833件)，其中以實習護士413件(49.5%)最多，其次為醫學生377件(45.2%)。歷年扎傷件數自2014年有逐年下降趨勢。考量實習學生由於經驗較少、接受教育訓練的機會較低，特編修「護理科系學生扎傷防治手冊」。

勞動部呼籲，醫療院所應提升安全針具的使用，並定期檢討扎傷案例發生的原因，加強醫護人員之扎傷預防措施教育訓練，實習生進入院內實習之前，亦應比照新進人員教育提供扎傷預防職前訓練。醫療科系學校應重視安全針具使用的教學，及早使學生熟悉並重視安全針具使用的技巧。

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