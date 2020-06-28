巴西挹注37.5億與英藥廠簽約　生產1億劑實驗性疫苗

▲巴西大手筆簽約1億支實驗性疫苗，但為了分散風險，預計在12月先生產一批。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）日前宣布以生產20億支疫苗，預計在2021年初分發給各國。巴西政府在27日宣布，已和阿斯利康簽屬協議，將陸續在國內生產1億支新冠病毒實驗性疫苗。然而疫苗過不過還要看年底，為了不把雞蛋放在同個籠子裡，巴西將分批生產。

根據《路透》報導，巴西衛生部官員佛朗哥（Elcio Franco）在27日的記者會上宣布，政府已首先挹注1.27億美元（約台幣37.5億台幣），進購能生產約3000萬支疫苗的原料。該疫苗仍有不通過的風險，因此政府預計在今年12月先生產一批，明年1月生產另外一批。

據世界衛生組織首席科學家史瓦米娜森（Soumya Swaminathan）曾表示，阿斯利康與牛津大學的研究人員合作開發，是目前「最先進」的候選疫苗大廠之一。雖然目前疫苗仍在臨床實驗階段，但如果後續的試驗順利，監管機構也認證疫苗功效與安全，疫苗可望在2020年底通過。

截至28日下午，巴西確診人數1,313,667人，死亡57,070人，染疫總人數佔世界第二多。

▼阿斯利康的疫苗能否通過要看年底結果。（圖／路透）