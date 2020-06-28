振興三倍券來了！最高回饋、領取方式「懶人包一次看！」

▲振興三倍券官網。（圖／翻攝三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

「振興三倍券」將於7月1日開放預購，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw，網站中先曝光三倍券領取的四種方式，以及優惠合作店家的加碼方案，《ETtoday新聞雲》整理領取方式及已公告的最高回饋方案一次看；其中，信用卡消費滿額最多可獲得1888元刷卡回饋金。

綁定信用卡領取

中華民國國民及有居留證的配偶，自7月1日起到三倍券官網綁定信用卡，在12月31日前累計消費滿新台幣3000元，帳單直接扣2000元，收到通知後，最晚下個月帳單額度就會看到回饋。

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信用卡最高回饋

截至6月28日為止，外商銀行針對新辦卡客戶提出特別優惠。星展銀行針對新戶申辦信用卡，綁定信用卡為支付工具，並以指定方式刷卡消費滿額，最高可享1888元回饋。另外，渣打國際商銀針對新辦客戶，消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金。

綁定電子票證領取

民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

電子票證最高回饋

參與電子票證的業者，包括LINE Pay一卡通、悠遊卡等。持icash 2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋；以悠遊卡領取振興三倍券，享最高300元加碼回饋，前10萬名成功領取者還可獲得加碼。

▲經濟部持續彙整振興三倍券加碼回饋方案。（圖／經濟部提供）

綁定行動支付領取

民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定，12月31日前累計消費滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式的app通知。目前參與的行動支付業者包括台灣Pay、街口支付、Happy Go Pay、icash PAY等。

行動支付最高回饋

台灣Pay祭出綁定三倍券累積消費滿3000元，加碼1000元回饋金。

領取紙本實體券

選擇領取紙本券的國民及有居留證的配偶，須在7月1日至7月7日期間到三倍券官網預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費；7月15日後，再攜帶健保卡和身分證（或居留證）到指定的超商臨櫃領取。

▲懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐。（圖／經濟部提供）

夜市加碼方案

台北寧夏夜市：三倍券可換相應的50元小面額抵用券，不用擔心找零問題，另外消費滿額可獲贈品與抽獎。

桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市：200元三倍券可換400元桃園夜市券。

花蓮東大門夜市：多種三倍券套餐組合，1張200券最高吃300元。



地方縣市加碼方案

台北市：持敬老卡、愛心卡民眾，三倍券綁定悠遊卡，加碼回饋1000元回存金。

桃園市：200元券至觀光工廠放大為300元，500元券換2張桃園棒球場內野全票（價值800元）。

新北市：消費滿千送千。民眾於新北市運動中心以三倍券消費滿千元，送千元抵用券。

花蓮縣：民眾持三倍券單筆消費滿200元，可抽50吋電視。

新竹縣：民眾持三倍券到新竹縣各大商圈消費，可參加抽獎活動。



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