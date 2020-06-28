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美光竊密案3嫌發逮捕令　聯電：無法替涉案者發言

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▲聯華電子，聯電。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲聯電。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／中央社記者張建中新竹26日電

外電報導，美國舊金山聯邦地方法院法官針對涉及美光（Micron）竊密案的3名台灣人發出逮捕令，由於3名台灣人為聯電前任、現任員工，對此聯電表示，公司與個人案件分開，公司部分沒有開庭，無法替當事者發言。

至於聯電本身遭控涉嫌侵害美光營業秘密一案，聯電回應，還在法律程序中。據外電報導，因3名被告並未出庭，一名美國檢察官在24日歷時3分鐘的聽證程序中，向法官聲請逮捕令。

請繼續往下閱讀...

這3人是曾任台灣美光總經理、聯電副總經理的前福建晉華總經理陳正坤，及自台灣美光跳槽聯電的何姓和王姓工程師，3人被控竊取美光技術後轉移給福建晉華。

聯電指出，這次主要是針對個人部分，與公司無關，無法替3人發言；目前陳正坤與何姓工程師都已離職 ，王姓工程師還在職。至於公司美國訴訟案，聯電表示 ，目前尚在法律程序中，不便評論。

美國司法部於107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光關於製造動態隨機存取記憶 體（DRAM）的營業秘密。

聯電在台灣也被控涉嫌侵害美光營業秘密，台中地方法院日前分別判處何姓與王姓工程師5年6月及4年6月，另一涉案的聯電戎姓主管6年6月徒刑，聯電罰金新台幣1億元。聯電對此表示，並未違反營業秘密法，將依法提起上訴。（編輯：潘羿菁）

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