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提早5年！美作家怨「60歲算老人」　CDC回：中國和WHO都這樣講

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▲▼示意圖,老人,年長,高齡,健康,運動,陪伴,生病,保健,醫療,照顧,疾病（示意圖／123RF）

▲美國作家對老年年齡提出質疑。（示意圖／123RF）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情重創美國，日前62歲的美國作家、普立茲國際報導獎得主凱瑟琳（Katherine Ellison）投稿華盛頓郵報的社論表示，疫情爆發後美國許多超市為了避免群聚感染，特別開設了特定時段給「60歲以上」的銀髮族購物時間（senior hours），這讓她感到十分疑惑，因為原本過去認定的老年年齡是65歲，怎麼突然就提早了5年？

根據《華盛頓郵報》報導，美國超市為了避免加劇老年人感染的風險，因此每天特別安排了「銀髮族購物時間」，讓60歲以上的人口可以在此時段內進入超市安心消費，且自從疫情爆發後，各大媒體也紛紛報導「60歲以上」的老年人口為「高傳染風險」族群。

▲▼示意圖,老人,年長,高齡,健康,運動,陪伴,生病,保健,醫療,照顧,疾病（示意圖／123RF）

▲CDC出面澄清65歲以上的人口才算老年人口。（示意圖／123RF）

凱瑟琳表示，美國疾病管制與預防中心（CDC）和美國人口普查局一致認定老年人為65歲以上的人口，因此今年62歲的她原本自認離老年還有一段時間，但隨著疫情爆發後，當局和媒體的報導皆讓她不禁懷疑自己難道也是老年人了嗎？當代老年學院創辦人奇普（Chip Conley）也表示，「我將在今年年底滿60歲，所以特別注意到了這些，但突然之間我就成了高危險群？我被認定是老人嗎？」

對此，美國CDC也在上週四發布新聞聲明指出，「雖然65歲以上才可以獲得聯邦醫療保險（Medicare），66歲以上才能取得社會安全全額補助，但這不代表65歲以上的人才是傳染高風險族群，我們將此歸咎在中國和世界衛生組織，因為兩者都使用了『60歲以上』來定義老年人口。」

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