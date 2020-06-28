快訊／肯塔基州「槍手朝示威人群掃射」影片曝光！　警方證實：至少1人死亡

▲美國肯塔基州路易斯維爾市中心一處公園27日晚間發生槍擊案。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

美國肯塔基州路易斯維爾市中心一處公園27日晚間聚集大批示威者，以和平方式抗議命喪員警槍下的布倫娜泰勒（Breonna Taylor），但一名持槍男子突然出現並朝人群掃射，嚇得在場民眾四散尋找掩護，更有人當場倒地血流不止。此案造成一人死亡，外傳多人受傷，根據網傳的現場畫面，現場傳出至少10聲以上槍響。

美聯社報導，槍擊事件就發生在當地27日晚間9時許，一名男子持槍朝人群掃射，當下現場人群四散逃命。消息指出，一名受傷男性儘管在現場接受搶救，但最終仍回天乏術，對街也有另一名傷者，送醫後已無生命危險。

當地警方透過聲明表示，事發地已經拉起封鎖線，現階段還有更多資訊有待確認。但關於逮捕行動、可疑嫌疑人、受害者身分及年齡等訊息，當局並未對外公布。