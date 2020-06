快訊／肯塔基州「槍手朝示威人群掃射」影片曝光！　警方證實：至少1人死亡

▲美國肯塔基州路易斯維爾市中心一處公園27日晚間發生槍擊案。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/編譯

美國肯塔基州路易斯維爾市中心一處公園27日晚間聚集大批示威者,以和平方式抗議命喪員警槍下的布倫娜泰勒(Breonna Taylor),但一名持槍男子突然出現並朝人群掃射,嚇得在場民眾四散尋找掩護,更有人當場倒地血流不止。此案造成一人死亡,外傳多人受傷,根據網傳的現場畫面,現場傳出至少10聲以上槍響。

美聯社報導,槍擊事件就發生在當地27日晚間9時許,一名男子持槍朝人群掃射,當下現場人群四散逃命。消息指出,一名受傷男性儘管在現場接受搶救,但最終仍回天乏術,對街也有另一名傷者,送醫後已無生命危險。

當地警方透過聲明表示,事發地已經拉起封鎖線,現階段還有更多資訊有待確認。但關於逮捕行動、可疑嫌疑人、受害者身分及年齡等訊息,當局並未對外公布。

A white man opened fire on a group of peaceful protestors in Louisville, Kentucky, today.



Local reports claim there are multiple victims. pic.twitter.com/9ns6hBFKOD