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港版國安法影響大！日媒：若通過「將表態遺憾」　沉重程度僅次譴責

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▲日本。（圖／路透）

▲港版國安法通過或實施，日本政府也關注。（圖／路透）

文／中央社

日本讀賣新聞報導，日本政府已進入協調階段，中國一旦通過香港版國家安全法的實施法案後，將向中國方面表達「遺憾」。「遺憾」是僅次於「譴責」第2嚴厲的日本政府外交表現。

報導指出，日本政府在外交表現最為嚴厲的是「譴責」，「遺憾」是僅次於「譴責」第2嚴厲的用法；最弱的用法是「關注」，稍強一些的是「擔心」，介於「擔心」與「遺憾」中間的是「憂慮」。

日本大約有1400家企業進駐香港，日本政府高層官員透露，日本政府認為法案一旦通過，「香港基於一國兩制的高度自治產生動搖，這是讓日本也成為當事人的重要問題」。

中國28日到30日舉行的全國人民代表大會常務委員會，有可能表決通過國家安全維持法案，讓中國當局可對國家分裂等反體制活動進行取締。

日本政府在向外國提出看法時，「遺憾」是僅次於「譴責」第2嚴厲的表現方式，例如面對中國公務船侵入日本聲稱在釣魚台列嶼擁有的「領海」等直接關乎國家利益情況時，大多會使用「遺憾」。不過，對於像這次港版國安法的外國政策，日本政府若使用「遺憾」一詞將十分罕見。

日本政府面對港版國安法，逐漸提高對中國發言強度。日本內閣官房長官菅義偉從5月22日表示「抱持高度關心注視」，同月25日升高為「強烈擔心」；日本政府外務省同月28日也召見中國駐日大使孔鉉佑，表達「深刻憂慮」。

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