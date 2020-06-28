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打臉老爸參選眾議員訴求　女兒推文拜託：別投他

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▲▼Robert Regan。（圖／翻攝自臉書Robert Regan for State Rep 73rd District）

▲羅伯特認為女兒在大學受的通識教育讓他們觀點產生差異。（圖／翻攝自臉書Robert Regan for State Rep 73rd District）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國保守派共和黨人羅伯特‧雷根（Robert Regan）參選密西根州第73區中議員，他的女兒史蒂芬妮（Stephanie Regan）不但不幫忙拉票，反而在推特PO文，要所有選民「千萬不要投她老爸」，還要大家多多分享這個消息。推文一出引發4萬轉推，羅伯特在官方競選粉絲團表示「與女兒對話的大門永遠敞開」。

根據《New York Post》報導，史蒂芬妮25日在推特PO文，「如果你是密西根州人且滿18歲以上，看在上帝的份上請不要投我老爸，告訴所有人。」她在之後還補充，「請你快速的瀏覽臉書競選粉絲團或google一下他的政見」，並強調「分享他的資訊我覺得沒安全感，請你們自己看看。」

羅伯特在官方競選粉絲團回應了一篇長文，他表示，「我很高興她對我們父女的關係有足夠的自信，可以勇敢地公開反對我。」羅伯特提到自己有4個小孩，「我們可能永遠不知道『什麼是最好』，但子女能好好的就是我的願望。」

父女倆在種族議題上有意見分歧。羅伯特認為女兒的思想跟在大學裡接受的通識教育有關，關於社會主義、共產主義與馬克思主義等等，認為某些階級一直受到壓迫。

然而羅伯特表示，「我不認同所謂的種族主義」，每個階級、每個種族都有其所需要克服的障礙，「像是我身為基督教白人男性，社會也會帶著有色眼鏡看著我。」羅伯特不相信白人特權存在，關於這點也是父女分歧最大的地方。

不過雖然史蒂芬妮推文是為了反對老爸，但有意無意間也變成一種「反行銷」，不只讓更多人去關注羅伯特的政見，父女對社會議題的討論、分歧似乎也為羅伯特塑造出慈父的形象。

 ▼史蒂芬妮的推特照片 

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