快訊／加州沃爾瑪配送中心槍擊2死4傷！　嫌駕車撞進入口「掃射50發↑」胸部中彈

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國加州城市雷德布拉夫(Red Bluff)27日下午一間沃爾瑪(Walmart)配送中心發生槍擊事件,現場傳出50聲至60聲槍響。根據最新消息,此事件造成2人喪命、4人受傷,警方趕到現場後,朝槍手胸部開槍。

綜合紐約時報等美媒報導,事發於27日下午3時過後,一名嫌犯駕車闖入配送中心後,隨即下車持槍掃射。根據當時剛到班的51歲員工利斯特(Franklin Lister)的說法,在他一到公司後,目睹另一人在走廊上大喊「有槍聲」、「有槍手」後,眼見對方手臂正在流血,這才發現情況有異,接著就和同事們從最近的安全出口逃離現場。

利斯特坦言,在離開現場的過程中,至少聽到50聲至60聲槍響,互相幫忙越過鐵網離開,且當他回頭看的時候,這才發現一輛白色汽車撞進入口處,且在場的人全都在拚命逃命。另名員工則說,案發當時,有人受傷躺在地上。附近超商店員則透露,因為轎車撞進入口處,所以造成配送中心起火。

據了解,案發當下,配送中心約有200名員工正在建築物中,部分員工把自己反鎖在房間內,藉此試圖阻擋槍手攻擊。

警方當日下午3時許獲報後隨即趕往現場,並於45分左右朝著嫌犯胸部位置開槍,現階段仍無法確認槍手能否活下來。聖伊莉莎白社區醫院發言人亨德里克森(Allison Hendrickson)表示,此事件造成2人喪命,另外4人受傷,但並未說明其他細節。

Active shooting at Walmart DC Red Bluff, CA.

Shooter rammed front door, waiting to here if everyone is ok.

Photo from a Local reporter FB live coverage.

pic.twitter.com/zeOGQMBGL6