拜登口誤稱美1.2億人死於新冠肺炎　川普推特諷：神智不清

▲川普在批評拜登的同時,也被說是在轉移自身錯誤的焦點。圖為川普3月在北卡羅來納州夏洛特的造勢現場。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者簡立宇/綜合報導

美國總統參選人拜登(Joe Biden)在25日接受訪問時,口誤稱美國有1.2億人死於疫情,實際上是12萬人,一口氣就加了好幾個零。這段發言也被剪成影片,讓拜登遭到共和黨大力抨擊,總統川普也冷嘲熱諷,在推特上諷刺拜登之前也口誤過,批評他「神智不清」。

根據《Fox News》,拜登在賓州(Pennsylvania)一場競選活動中,口誤稱美國有1.2億人死於疫情之後,馬上意識到自己的失誤了,但這段影片卻仍被見獵心喜的人剪成影片。共和黨國會成員史蒂芬‧格斯特(Steve Guest)也推文表示,「拜登是怎麼了?」

▼拜登時常口誤,被共和黨人批評不配當總統。(圖/路透)

川普的競選團隊也挖出拜登之前說「美國自2007年以來有1.5億美國人與於槍枝暴力」的錯誤,抓住小辮子就要往死裡打。這些口誤也一直困擾著拜登,川普團隊一直以此為理由,質疑拜登不能勝任總統一職,也引來外界批評「這是共和黨轉移川普自身失誤的手段」。

Joe Biden is very confused.



He just falsely claimed 120 million Americans (more than one-third of the country) died from the coronavirus.



This is after he previously claimed 150 million Americans died from guns.



He's not playing with a full deck, folks. #BarelyThereBiden pic.twitter.com/GwKgdiFjdb