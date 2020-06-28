拜登口誤稱美1.2億人死於新冠肺炎　川普推特諷：神智不清

▲川普在批評拜登的同時，也被說是在轉移自身錯誤的焦點。圖為川普3月在北卡羅來納州夏洛特的造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國總統參選人拜登（Joe Biden）在25日接受訪問時，口誤稱美國有1.2億人死於疫情，實際上是12萬人，一口氣就加了好幾個零。這段發言也被剪成影片，讓拜登遭到共和黨大力抨擊，總統川普也冷嘲熱諷，在推特上諷刺拜登之前也口誤過，批評他「神智不清」。

根據《Fox News》，拜登在賓州（Pennsylvania）一場競選活動中，口誤稱美國有1.2億人死於疫情之後，馬上意識到自己的失誤了，但這段影片卻仍被見獵心喜的人剪成影片。共和黨國會成員史蒂芬‧格斯特（Steve Guest）也推文表示，「拜登是怎麼了？」

▼拜登時常口誤，被共和黨人批評不配當總統。（圖／路透）

川普的競選團隊也挖出拜登之前說「美國自2007年以來有1.5億美國人與於槍枝暴力」的錯誤，抓住小辮子就要往死裡打。這些口誤也一直困擾著拜登，川普團隊一直以此為理由，質疑拜登不能勝任總統一職，也引來外界批評「這是共和黨轉移川普自身失誤的手段」。