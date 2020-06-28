梅根「強勢不屈」！查爾斯王儲早知她嫁進王室會出問題

▲英國查爾斯王儲（Prince Charles）於2018年5月19日在王室婚禮上，代替梅根（Meghan Markle）的父親，牽著梅根的手走紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國王室作家科桑內（Nigel Cawthorne）透露，71歲的查爾斯王儲（Prince Charles）非常欣賞梅根（Meghan Markle）強勢而不輕易屈服的個性，但也擔心王室「只容得下一位女強人」，早料到梅根嫁進來會出現問題。據悉，他還替梅根取了「鎢絲」（Tungsten）的暱稱。

據悉，查爾斯與梅根感情融洽，因為兩人對於藝術、文化與歷史都有著很大的興趣。科桑內接受Fabulous採訪時提到，「我認為他（查爾斯）喜歡女強人，但王室只容得下一位女強人，那就是女王……我想他預見王室將會面臨相當大的問題」。

王室內部人士曾向《每日郵報》透露，「查爾斯王儲欣賞梅根的強勢，以及她給哈利王子帶來的骨氣」。查爾斯不但喜歡梅根，還替媳婦取了暱稱叫做「鎢絲」，形容對方「堅韌不屈」的個性，因為他認為哈利有一點軟弱，生活中需要一位如鎢絲般的人物。

此前，另一名英國王室作家坎貝爾女士（Lady Colin Campbell）曾表示，女王認為梅根的混血身分可以讓王室顯得更加現代化，並「反映並代表多元文化及多元種族的英國」，因此非常歡迎梅根嫁進來。她說，「一名王子曾經告訴我，如果梅根不是有色人種，他們永遠不會允許這樁婚事」。

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