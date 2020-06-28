在家上課不准關門！　13歲少女遭「母高壓監視+毆打」吞殺蟲劑自殺

▲ 越南13歲少女吞藥自殺。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）讓眾多學生無法到校上課，只能在家接受遠距教學，越南日前卻因此發生一起悲劇。一名年僅13歲的女學生在家中上課時，每分每秒受到母親的高壓監視、不准她關門，最終在龐大壓力及母親、姊姊的施暴陰影之下喝下殺蟲劑，企圖自殺。

當地媒體eva於26日報導，這名少女年僅13歲，雖說是需要保護與教導的年紀，卻也正值青春期，需要屬於自己的時間。但母親長期嚴格管教她的學習狀況，自她開始在家上課後，更禁止她將房間門關上，方便自己隨時看管。

此外，少女的母親和親生姊姊長期對她施暴，導致她長期承受身體上和心理上的虐待。她某天決定反抗母親，在家中上課時關起門來，果然被母親大罵，便喝下家中的殺蟲劑，意圖自殺，所幸送醫後沒有大礙，目前和家人分開，正接受心理治療。

這起事件在當地引起廣泛討論，網友紛紛留言表示，「就是青春期的小孩才需要自己的空間吧」、「不管有沒有監視，打小孩就是不應該」、「姊姊也打人？」、「自己的房間為何不能關門？」、「媽媽很焦慮，小孩也很焦慮啊」。

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