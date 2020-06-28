美演員挑父親節暗諷：川普14歲么子「非親生」！　梅蘭妮亞暴怒回應了

▲ 川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）2006年生下總統川普（Donald Trump）的第5個孩子及么子，取名為拜倫（Barron），備受寵愛。一名喜劇演員卻在父親節時暗指14歲的拜倫非川普親生，讓梅蘭妮亞氣得怒罵，這番言論「不恰當又欠缺敏感性」。

21日美國父親節當天，美食頻道（Food Network）節目主持人兼喜劇演員韓森（John Henson）在推特上發文表示，「我希望拜倫今天可以和他爸爸一起度過，不論那是誰」，暗示川普不是他的親生父親。韓森已經刪除這則推文，並回覆另一則網友留言表示，這個玩笑並非針對拜倫，而是針對川普。

梅蘭妮亞23日透過她的白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）強調，還未成年的巴倫不該成為開玩笑的對象。葛里向代表她向《每日通話》（Daily Caller）發出聲明回應，「遺憾的是，我們持續看到針對川普兒子的不恰當、缺乏敏感度的言論。未成年人應該受到保護，讓他們在沒有陌生人和媒體評論或仇恨的環境中長大，和歷代政府一樣。」

梅蘭妮亞極少公開發表聲明，但一直竭力捍衛拜倫的隱私。史丹佛大學法學教授卡蘭（Pamela Karlan）2019年在川普彈劾程序中使用拜倫的名字，梅蘭妮亞便在推特表示，卡蘭應該為此感到羞恥，「未成年的孩子應該擁有隱私、遠離政治。潘蜜拉‧卡蘭，妳該為自己在公眾面前憤怒、明顯帶有偏見、迎合大眾且利用一名孩子的行為感到羞恥。」

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