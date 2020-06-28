紐時：川普「正在輸掉總統大選」！拒接受支持度下跌　與現實脫節

▲《紐約時報》專欄作家認為，川普正在輸掉總統大選。圖為川普20日到奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙市（Tulsa）舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》專欄作家布伊（Jamelle Bouie）表示，美國總統川普沒辦法好好處理壞消息，也不願接受支持度下跌，以及自己不受歡迎的想法，拒絕看見世界正在改變，因此無法回應民意與社會大眾的需求。他認為，總統及共和黨都與現實脫節，而川普本人「正在輸掉總統大選」。

布伊認為，總統像是一個嚷嚷著「假新聞」的男孩，看不見世界已經改變，如果缺乏源源不絕的注意力、奉承及肯定就無法茁壯，因此著迷於《福斯新聞》等有線電視新聞，總是不斷炫耀自己極受其他共和黨人的支持。

川普的一名政治顧問在27日造勢大會之前透露，「我向你們保證，如果一切順利，周六以後他的心情會好得多。他認為他需要出去戰鬥，靠著群眾補給能量」。

▲布伊認為，川普不願正視支持度低落，無法回應民意。圖為川普20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／路透）

布伊指出，川普顯然無法好好處理壞消息，在身邊建造起「安全空間」的泡泡，隔絕所有負面回饋與批評，不願接受「被拒絕」的想法，導致自己無法回應正在改變的人民情緒，也無法適應期待更多領導而非表演的大眾，甚至會認為選民詐騙（ voter fraud）是連任競選的唯一威脅。

文中提到，美國58％民眾不贊成總統處理疫情的方式，60％民眾不贊成總統應對「佛洛伊德之死」示威的手段。CNN民調也指出，川普支持率落後拜登14％。但總統拒絕正視糟糕的支持度，他的競選團隊甚至批評CNN的民調是「噱頭」，只是為了「壓制選民，扼殺總統的聲勢與熱情，對於總統在全美獲得的支持度提出錯誤看法」，要求撤回並道歉。

▲布伊認為，川普活在自己的世界裡。圖為川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

布伊說，任何失敗獨裁者都可以解釋，如果一個人把自己裹在稱讚與奉承的繭裡面，應對現場情況的能力就會受阻，「如果你拒絕看到眼前正在發生的事情，當然無法改變方向」。他認為，如果川普沒有那麼與世隔絕，可能會了解，為了政治前途著想，必須中間派選民對話、消除恐懼，但卻總統活在自己的世界裡，不知道遲疑的選民想要聽到什麼。

布伊也提到，不只是川普，全美各地的共和黨官員都拒絕相信總統正在「走向失敗」。他引述北卡州一名共和黨的郡主席向《政客》說過的話，「這個國家發生的壞事越多，就越能夠鞏固對於川普的支持」，說明共和黨圈普遍認為「疫情正在消失」、「民調不可靠」。

布伊表示，「川普現在正在輸掉總統大選」，民主黨可能會主掌眾議院，共和黨則面臨輸掉參議院的危險。他指出，一場反彈正在醞釀當中，總統卻無法看見，甚至感覺不到；共和黨陣營中，只有一些人看見不祥之兆，例如參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），或許正是因此才積極推動警務改革法案。

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