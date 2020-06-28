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美前總統「支持種族主義」　普林斯頓大學宣布：公共學院改名

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▲美國普林斯頓大學公共與國際事務學院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國普林斯頓大學的公共與國際事務學院先前以前總統威爾遜（Woodrow Wilson）命名。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）於27日發布聲明表示，校方考量到前總統威爾遜（Woodrow Wilson）的種族主義立場，決定把他的名字從公共與國際事務學院以及一間學院宿舍移除，「這所學院的學者、學生與校友必須堅定致力於打擊各種形式的種族主義禍根」。

普林斯頓大學董事會26日投票，決定把「伍德羅．威爾遜公共與國際事務學院」改名為「普林斯頓公共與國際事務學院」，前者未來將被稱為「第一學院」（First College）做為區別，「威爾遜的種族主義思想與政策，導致他的名字不適合替學院命名。這所學院的學者、學生與校友必須堅定致力於打擊各種形式的種族主義禍根」，這一點在喬治．佛洛伊德（George Floyd）等非裔美國人被殺害的事件發生以後，更顯急迫與重要。

▲美國普林斯頓大學公共與國際事務學院。（圖／達志影像／美聯社）

▲普林斯頓大學表示，校方仍會持續承認並尊重威爾遜的成就。（圖／達志影像／美聯社）

聲明中指出，雖然學者對於威爾遜的執政評價兩極，但校方仍會持續承認並尊重威爾遜的卓越成就，「在普林斯頓漫長的歷史中，威爾遜替學校帶來的改善，比起任何一個人都要多」。此外，普林斯頓大學每年頒發給學生或校友的最高榮譽「伍德羅．威爾遜獎」獎盃上仍會保留前總統名字，因為此獎項「明確彰顯了威爾遜職涯內最具體而積極的面向」。

普林斯頓校長埃斯格魯伯（Christopher Eisgruber）透露，這是經過徹底協商以後達成的決定，「即使是以他那個時代的標準來衡量，威爾遜的種族主義都意義重大，影響深遠。他不僅默許，也加劇這個國家持續實施的種族主義，這是一個直到現在仍造成傷害的做法。」

綜合CNN、《衛報》報導，美國第28任總統威爾遜於1913年至1921年執政，曾任普林斯頓大學校長與紐澤西州州長。他曾拒絕招收非裔美國人，也針對華府聯邦機構公務員實施種族隔離，阻止把種族平等列入國際聯盟（League of Nations）成立原則，甚至主持了白宮放映1915年電影《國家的誕生》（Birth of a Nation），片中出現慶祝三K黨成立的內容。

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