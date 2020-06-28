科學家顯微鏡下驚見「新冠病毒魔鬼觸手」　輕碰健康細胞…秒成殭屍細胞擴散！

▲新冠病毒深入顯微圖驚見「魔鬼觸手」。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球肆虐6個多月，如今確診人數達到1000萬人、死亡病例逼近50萬人，然而疫苗、藥物卻遲遲沒有突破性的大進展，如今根據醫學期刊《細胞》雜誌的最新發表，科學家發現新冠病毒的不同樣貌，包括「絲狀觸手」侵略人體的健康細胞，令人相當震撼。

根據英國《每日郵報》、《LA Times》報導，加州大學的研究人員日前拍攝到最新新冠病毒顯微圖像，可以看到新冠病毒竟可以用「絲狀觸手」對人體的健康細胞進行侵略、感染，科學家同樣也發現，新冠病毒可以使人體細胞病化、再將觸手貼近成為殭屍細胞，進一步傳播。

研究人員認為，新冠病毒利用這樣的觸角，侵略健康細胞，注入病毒毒液產生更多殭屍細胞，細胞開始進行複製機制開始擴散感染，而在健康免疫系統的人體中，身體抵抗力大多可以抵抗病毒複製。但令人頭痛的是，新冠病毒的進化相當迅速，甚至很快學會避開免疫系統。

加州大學西包與分子藥理學教授、首席研究員克羅根（Nevan Krogan）表示，「新冠病毒的恐怖就是在殺死細胞前，會利用其他機制來感染其他細胞，包括天花、HIV等都是以這樣的方式作為傳染途徑。」

這項研究讓不少專家認為，將會可以為新的療法、研發打開新的大門，目前至少有七種藥物可以阻止「絲狀足」的藥物，可以陸續加入測試。

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