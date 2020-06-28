遭爆懸賞獎金換人頭！俄方否認要求暗殺駐阿富汗美軍　怒斥假新聞

▲阿富汗國民軍士兵站哨。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

《紐約時報》此前揭露，俄羅斯提供獎金給與塔利班有關聯的武裝分子，要求他們殺害駐阿富汗的美軍與他國軍人。對此，俄國聲稱這是毫無根據的指控。另一方面，塔利班也否認與俄方情報機構有任何這類的接觸。

《紐時》與《華盛頓郵報》先前都引述美國官員說法指出，俄國軍事情報部門與一場在歐洲的暗殺活動有關，去年還疑似提供報酬。不過，俄方認為《紐時》發布假新聞，都是毫無根據的指控；俄駐美大使強調，這些說法已威脅到外交人員。此外，極端組織塔利班也否認此事。

《紐時》26日援引知情官員說法報導，美情報已得出結論，俄方軍事情報局（GRU）提供獎金給塔利班相關的武裝分子，鼓勵殺害駐阿富汗的美軍與其他聯軍。據信伊斯蘭武裝分子或其他人員與俄方有密切接觸。

據報導，美國總統川普3月聽取相關的簡報，不過白宮尚未授權任何反制俄方的措施。報導又稱，2019年有20名美軍在阿富汗戰鬥時喪生，尚不清楚這些傷亡哪些是與懸賞一事有關。白宮發言人27日晚間則稱，總統與副總統都未聽取簡報。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）否認行動與俄方有關，「我們早在幾年前就已開始鎖定目標殺害以及暗殺，我們是憑藉自己的資源。」他補充，塔利班2月同意分階段撤軍的計畫以及減輕制裁後，便停止攻擊美軍與北約軍隊；另外，塔利班也不允許極端組織在他們控制的地區行動。

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