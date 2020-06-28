撫養女兒噴百萬！前妻忍14年才說「孩子不是你的」　綠光父崩潰

▲男子以為女兒與自己有血緣關係，經過14年才知是別人的孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者丁維瑀／綜合報導

英國一名男子支付多年女兒的撫養費，然而前妻在隱瞞真相14年後，才向他坦承女兒跟他並無血緣關係，讓他徹底崩潰。離譜的是，當地的兒童撫養機構竟又寄來帳單，要求他付清款項，氣得他直呼這根本是一場鬧劇。

《太陽報》報導，該名男子來自赫爾（Hull），根據他的說法，他多年來付出約3.8萬英鎊（約新台幣140萬元），作為女兒的撫養費，然而前任直到女孩變成少女，經過14年才告訴他孩子並非他親生。

為了保護少女的隱私，這名男子的姓名未被公開。據了解，他的前妻於去年10月坦承「孩子是與其他人所生」，當地的兒童撫養機構（CMS）也同意關閉此案，不再向男子尋求未來的費用。

然而，CMS聲稱男子於2014年3月到2018年10月期間欠下2000英鎊（約台幣7.3萬元）；儘管該組織也承認，男子確實不是少女的親生父親。CMS反而重新計算並評估，男子每月必須支付36.4英鎊（約新台幣1300元）來還清債款。

這名身心俱疲的男子說，處理撫養費的單位應該感到羞恥。他還透露，前任在去年坦承孩子血緣的真相，他聽聞後徹底崩潰，回首過去14年，他付出不少錢財，但讓他更沮喪的是，他全心全意愛著以為是血脈相承的女兒。

英媒報導此事後，CMS同意撤銷男子的「欠款」；一名發言人表示，當時是在案件被關閉以前認定男方有款項未繳，經過審查，已決定男子並不需要付款。

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