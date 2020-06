女歌手抖音表演肚皮舞…遭控「煽動放蕩」道德敗壞　慘判3年徒刑

▲埃及肚皮舞舞者馬斯麗喜愛表演。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

埃及肚皮舞女舞者馬斯麗(Sama el-Masry)擁有高知名度,熱愛表演,卻於27日被法院判處3年徒刑、30萬埃及磅(約新台幣55萬元)罰金,原因是她「煽動放蕩」與「道德低落」。她否認指控,預計提出上訴。

根據《衛報》,42歲的馬斯麗為知名肚皮舞舞者、演員與歌手,今年4月當局對包括抖音在內社群媒體進行調查,隨後逮捕她;檢方聲稱,平台上的影片與照片帶有性暗示。開羅地方法院27日則表示,馬斯麗使用這些帳戶旨在犯下不道德的行為,違反家庭準則與該國價值觀。

如今馬斯麗被判處3年徒刑、30萬埃及磅罰金,她則否認指控,並稱這些內容在她未同意的狀況下從手機被竊取與分享,預計會提出上訴。

Insanity knows no bounds. Egyptian belly-dancer given three-year jail term for ‘inciting debauchery’. Sama el-Masry was accused of posting suggestive images that violated family values. https://t.co/kEDTEGfJIM