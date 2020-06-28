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華裔女大生遭死魚式拖行！加國女警冷嗆：你個蠢貨　一腳猛踩腦袋

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記者蔡儀潔／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德遭白人員警壓頸致死，引發全球憤怒，加拿大也發生過類似事件。一名華裔女生王莫娜（Mona Wang，音譯）被基隆那市（Kelowna）女警布朗寧（Lacy Browning）拖行、踩頭，致全身多處受傷。事後，莫娜向皇家騎警（RCMP）提起民事訴訟，指控其身體和精神遭布朗寧虐待。

綜合外媒報導，事件發生於今年1月20日，莫娜是加拿大卑詩大學（UBC）護理系學生。監視器畫面顯示，她當時被女警從公寓走廊內拖行至大堂，過程中被扣上手銬未有反抗，似是全身乏力；女警則拉扯她的頭髮，踩她的頭部。當時有其他住客出入，但只是看了一會便離開，女警也未理會旁人繼續施暴。

莫娜指控，當晚自己的精神狀況不穩定，男友擔心因而報警求助，女警布朗寧到達後，發現她躺在公寓浴室內無法站立，便對她拳打腳踢，還叫她「蠢貨」，讓她「別演得那麼誇張」，最後才將她送院。事件令莫娜身體多處受傷，使她心理和精神上受到嚴重打擊。

在皇家騎警警隊任職9年的布朗寧則否認指控，稱自己當時對莫娜進行「健康檢查」時，她行為舉止怪異，手上還有美工刀，且有自殘行為，自己是根據《精神健康法》拘捕莫娜，將其帶上警車後再送院，否認莫娜的受傷是因為她「暴力執法」。由於公寓內沒有監視器，警員提供的資料無法作進一步證實。

加拿大皇家騎警回應稱，涉案警員已調去文職工作，會持續評估其工作狀況，公眾無須因此案致電基隆拿騎警非緊急電話，以表達關注，會確保其他公眾可向警方尋求幫助。

莫娜事件因美警殺黑人事件而廣受關注。她近日表示，第一次看到監視器畫面時自己都哭了，有被侮辱的感覺，而受訪不僅是為了自己，更是為了更多有相同經歷的人發聲。

▼監視器畫面。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 華裔女學生被拖行。（圖／翻攝自秒拍）

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