　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法院下令「戴口罩」：否則每天開罰！　巴西總統提上訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲波索納洛出席公開場合常不戴口罩。（圖／路透）

文／中央社巴西利亞26日綜合外電報導

巴西法院日前裁定，疫情肆虐期間，波索納洛（Jair Bolsonaro）總統在公共場合須戴口罩。波索納洛對此提起上訴，指法院的裁定「並無必要」。

不管從確診數或死亡數來看，巴西的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻程度在全球僅次於美國，但右翼民粹主義總統波索納洛出席政治集會時卻不戴口罩，遭法官下令要求他在公共場合戴口罩。

聯邦法官波瑞里（Renato Borelli）23日裁定，若波索納洛持續違反聯邦地區意欲緩解疫情所設定的地方條例，每天將挨罰2000雷亞爾（巴西貨幣，約新台幣1萬1552元）。

▼自法院作出裁定後，波索納洛公開亮相時就會戴上口罩。（圖／路透）

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

相關訴訟案是由一名律師提起，這名律師表示，總統「不負責任的行為」應該予以究責。自法院作出裁定後，波索納洛公開亮相時就會戴上口罩。

巴西首都巴西利亞（Brasilia）為了防疫，自4月開始強制民眾在公共場所戴口罩。

但波索納洛在巴西利亞卻常常違反社交距離措施，不僅在集會上與民眾握手和擁抱、舉辦烤肉大會、去靶場打靶、外出買熱狗，且通常都沒有戴口罩。

ET快訊
台南女童雙腳發黑潰爛！母爆「嬤也是共犯」私訊對話曝光
快訊／警凌晨赴和美小鎮查案…嫌突亮槍正面駁火！1警遭「子彈貫
性感網美健身房「直播30分鐘」！離開鏡頭露出黑暗面…他5秒神
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華裔女大生遭死魚式拖行！加國女警冷嗆：你個蠢貨　監視器畫面曝

拒絕婚前愛愛！渣男友竟「性侵9歲女兒洩慾」　無辜：我在做夢

法院下令「戴口罩」：否則每天開罰！　巴西總統提上訴

快訊／美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

快訊／新冠確診破1000萬！從100萬痛苦86天　譚德塞這樣說

女直播主看到太刺激！男怒「害我破皮」整棟公寓斷電　求償7.5億

教會感染激增！國小教師染疫 ...20多歲女「和新娘拍婚紗」　病毒劍指國會

18秒震撼聯合國！紅裙辣妹車上「跨腰緊貼搖搖樂」　官方目擊完整版影片急調查

影／暑假逛美術館 ... 6歲男童遭人「從10樓丟下去」　法院判決出爐

快訊／「I♥ NY」設計師「生日當天」中風逝世　享耆壽91歲

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

李昇基羽球PK男孩「用臉接」丟臉摀嘴XD　印尼粉從網路追劉以豪6年..他來了！

華裔女大生遭死魚式拖行！加國女警冷嗆：你個蠢貨　監視器畫面曝

拒絕婚前愛愛！渣男友竟「性侵9歲女兒洩慾」　無辜：我在做夢

法院下令「戴口罩」：否則每天開罰！　巴西總統提上訴

快訊／美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

快訊／新冠確診破1000萬！從100萬痛苦86天　譚德塞這樣說

女直播主看到太刺激！男怒「害我破皮」整棟公寓斷電　求償7.5億

教會感染激增！國小教師染疫 ...20多歲女「和新娘拍婚紗」　病毒劍指國會

18秒震撼聯合國！紅裙辣妹車上「跨腰緊貼搖搖樂」　官方目擊完整版影片急調查

影／暑假逛美術館 ... 6歲男童遭人「從10樓丟下去」　法院判決出爐

快訊／「I♥ NY」設計師「生日當天」中風逝世　享耆壽91歲

2020國慶焰火在台南！5地點比拚...漁光島靠這點勝出

衝刺國旅！公共建設吹觀光休閒風　釋出120億商機

獨／腳腳還會痛！台南燙傷女童親口曝真相　雙腳裹紗布令人心疼

半夜開車去淡水「神祕扭力」帶走他！突聞一股香味竟是「白狗報恩救命警告」

華裔女大生遭死魚式拖行！加國女警冷嗆：你個蠢貨　監視器畫面曝

馬大偉運彩解盤／富邦@中信　買中信橫掃

TOYOTA「高階版」RAV4自帶除臭效果？首度搭載最新奈米水離子技術

食力／台灣還在「牽豬哥」？　豬隻育種早就不一樣了！

10縣市亮橙黃燈！本周易有午後強對流雷雨彈　「雨更大3天」曝光

荷甲／傳奇前鋒羅本退役不到1年　宣告復出加盟老東家

爬山驚見樹幹壓「發紺腐爛腳趾」　網見照片全嚇歪：太恐怖了吧XD

國際熱門新聞

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

快訊／新冠確診破1000萬　譚德塞：沒有人是安全的

臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」

女直播主太性感　害男「破皮」求償7.5億

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

少年把男童「從10樓丟下去」遭判無期

染疫康復後「病毒仍會攻擊5器官」！

18秒震撼聯合國！紅裙妹車震官方急調查

美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

4年和3男生3胎！18歲嫩妹揭「大兒子是繼父的種」

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

印度超前佈署3萬6000兵赴邊界！應戰解放軍

百歲嬤初挑戰棒式　撐30秒嚇壞網友

更多熱門

相關新聞

基隆廟口遊客爆炸！用餐隔板撤一半　民眾：疫情那麼少

基隆廟口遊客爆炸！用餐隔板撤一半　民眾：疫情那麼少

基隆廟口夜市在端午連假期間也湧入超多遊客，但大多民眾無法保持安全距離，也沒戴口罩。至於攤商擺放隔板狀況的各半，有店家說放了隔板，民眾覺得被分開；但有店家防疫觀念不鬆懈，擔心群聚感染，直接取消內用。

美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

美破250萬例「逾12.5萬人亡」　3州確診創單日新高

快訊／新冠確診破1000萬　譚德塞：沒有人是安全的

快訊／新冠確診破1000萬　譚德塞：沒有人是安全的

教會感染激增！確診女和新娘拍照...病毒染國會

教會感染激增！確診女和新娘拍照...病毒染國會

香港增1境外輸入　現存確診99例

香港增1境外輸入　現存確診99例

關鍵字：

新冠肺炎巴西Jair Bolsonaro

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

即／八里男右胸中刀當街亡

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

國5凌晨紫爆時速10　林佳龍提解方

快訊／新冠確診破1000萬　譚德塞：沒有人是安全的

快來對！「身份證中2碼」免費住飯店

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面