快訊／新冠確診破1000萬！從100萬痛苦86天　譚德塞這樣說

▲巴西。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

全球新冠肺炎確診病例於台灣時間28日2時12分左右，累計超過1000萬例，達1000萬51例，當日新增達10萬1504例，累計死亡病例超過49萬例，達49萬8952例。

根據worldmeter以往資料，4月3日全球確診病例超過100萬例，當日新增確診病例超8萬例，確診病例數排在前三的國家分別是美國、義大利和西班牙。

▲巴基斯坦。（圖／路透）



6月26日，全球單日新增確診病例現最大增幅，超過19.4萬例，確診病例數排在前三的國家則為美國、巴西和俄羅斯，疫情嚴重的地區由歐洲轉向美洲。

4月15日，全球確診病例累計超過200萬例

4月27日，全球確診病例累計超過300萬例

5月9日，全球確診病例累計超過400萬例

5月20日，全球確診病例累計超過500萬例

5月30日，全球確診病例累計超過600萬例

6月7日，全球確診病例累計超過700萬例

6月15日，全球確診病例累計超過800萬例

6月22日，全球確診病例累計超過900萬例

從100萬例到1000萬例確診，共歷時86天。其中從100萬到200萬歷時12天，但從900萬到1000萬只經過短短6天，顯見全球疫情仍在擴散。

▼東京。（圖／路透）



世界衛生組織總幹事譚德塞日前呼籲，國際應該加強合作抗疫，「在疫情前，人類是一個整體，沒有人是安全的，直到所有人都安全為止。」

▲美國加州。（圖／路透）



另據美國約翰斯霍普金斯大學即時資料，截至28日凌晨2時12分左右，全球確診病例累計達986萬6685例；死亡病例累計達49萬5692例。美國今日確診病例增加1.9%，創5月15日後最大單日增幅。

▲泰國。（圖／路透）



▲巴黎戴高樂機場。（圖／路透）

▲印度。（圖／路透）

▲俄羅斯。（圖／路透社）

▲菲律賓。（圖／路透）

▲日本。（圖／路透）

▲南韓。（圖／路透社）

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