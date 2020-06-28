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衝刺國旅！公共建設吹觀光休閒風　釋出120億商機

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▲▼自助旅行，自助遊，自助行，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲隨著疫情愈趨穩定，下半年開始衝刺國旅，公共建設也吹起濃濃的休閒風（圖／記者蔡玟君攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）影響，民眾到國外旅遊受到限制，國內旅遊逐漸受到重視。財政部促參司表示，各主管機關卯足全力推動休閒和國旅性質的公共建設促參案，包含觀光遊憩、文化創意園區、歷史建築及運動設施，像是游泳池、棒球訓練中心，合計釋出120億元商機，預計今年下半年到明年上半年公告招商，積極布局後疫情時代的觀光國旅市場。

促參司表示，其中較大型促參案就是台中市巨蛋體育館，投資金額高達80億元；嘉義市的微型文創園區，投資金額10億元；高雄苓雅運動中心，投資金額13億元；陸軍湖口營區軍民活動中心投資金額也有7.6億元。

請繼續往下閱讀...

其他有觀光旅遊休憩等性質的公共建設案件，還有金包里文教中心，投資金額5億元；屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻活動中心，投資金額2億元；苗栗縣公館鄉出礦坑遊客服務中心暨觀光遊憩設施，投資金額也有1億元。加計其他較為小型的觀光、旅遊等公共建設，下半年到明年初就有15件，占整體促參案件四成左右，案源遍布全台從南到北，吹出濃濃的休閒風。

由於這次疫情，觀光旅遊業受創慘重，不少觀光遊憩性質的公共建設、促參案件，難免受到衝擊，促參司官員表示，今年三月已經啟動紓困方案，與內政部共同修訂「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金」優惠辦法，受到疫情衝擊者，主管機關可以視情況減免或緩繳土地租金。

同時，也有民間單位反映，疫情對營運造成長期影響，希望投資契約可以延長，促參司也同意主辦機關可以進行評估，延長時間至少兩年以上；針對營運收入減少的認定，促參司也擬定SOP給主辦機關，適時解決執行過程所遇到的問題。

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