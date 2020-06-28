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科技業不再是首選！　調查：電商、網路成新鮮人最愛產業

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▲▼工作,面試,履歷。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲調查顯示，電商、網路成新鮮人最愛產業。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

七月暑假即將來到，同時也是迎來一年之中求職的最高峰，今年許多大學畢業生因疫情衝擊，在面對就業都抱持著悲觀的態度。面試趣面試心得分享平台調查中顯示，科技業不再成為新鮮人首選，反而網際網路相關業成為最喜愛的產業。

面試趣指出，根據1至4月統計數據，觀察出今年求職者最感興趣的五大產業分別為「網際網路相關業」、「半導體製造業」、「電腦及其週邊設備製造業」、「廣告行銷公關業」以及「百貨相關業」。

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面試趣說，今年又因疫情影響，不受地域限制的電商、網路、資訊產業熱門程度又以，許多公司在前兩季遭凍結的招募計畫，近來紛紛傳出將於第三季解凍，上半年年後轉職未成功的求職者，與28萬名大專應屆畢業生將會在第三季相碰，恐造成新鮮人更大的壓力。

另外，面試趣也說，雖產業熱門可能代表著其在市場的發展，但新鮮人的第一份工作，對未來發展潛力影響很大，所以依照「職缺」去選擇能讓自己成為「成本」的產業，才是有遠瞻性的決定。

最後，面試趣建議，求職者可以直接針對某公司、某職缺來準備面試，保持自身的積極度，善用求職資源即有機會獲得好的工作，而目前還在學階段的大學生則是可以把握暑期實習機會，對未來進入求職市場有很大的幫助，參與實習計畫不僅可以增加個人專業能力，亦同時能累積職場經歷，並提早瞭解自己是否適合該份工作，作爲未來求職的參考。


 

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