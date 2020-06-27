吳斯懷自認「問政獲得大部分人肯定」　黃國昌酸：自我感覺良好

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委吳斯懷27日表示，自己進入立法院迄今，一直謹言慎行、如履薄冰，雖然是立法院的新兵，除虛心學習外，凡事均依黨中央、黨團的指示為之，至今的表現及用心的問政，亦獲得大部分人的肯定與認同。對此，前時代力量立委黃國昌反酸，連吳斯懷都能如此自我感覺良好，大言不慚地說「自己問政得到肯定與認同」，國民黨到底還能讓人民有什麼期待。

國民黨智庫副董事長連勝文日前火力全開，批評黨內不分區立委「不用功」，包括智庫很多議題到立法院後沒人追蹤，不分區立委不敢開記者會監督政府，引發討論。有媒體27日報導，一名黨團運作人士表示，黨團記者會現在以幹部為主，其實是怕立委陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭出席會歪樓，因此開始採取限制出席。

吳斯懷27日在臉書回應，強調自己進入立法院迄今，一直謹言慎行、如履薄冰，雖然是立法院的新兵，除虛心學習外，凡事均依黨中央、黨團的指示為之，至今的表現及用心的問政，亦獲得大部分人的肯定與認同。

吳斯懷認為，國民黨的改革不需要打手，更不能任由他人到處放話，從上週黨中央針對不分區立委的評論，到今天黨團運作人士對委員的批評。他建議，如果自己真的有不恰當的行為，應由黨團三長直接告知，而不是任由他人放話，違反行政倫理，讓社會大眾認為國民黨的改革仍然只會內鬥內行，做出親者痛、仇者快的行為。

對此，黃國昌晚間表示，政黨內的鬥爭，人民其實並不關心，因為與人民福祉關係甚微。人民關心的，是取得權力的人，有沒有做好自己的工作，當立法委員的監督能力有問題，自然滋長了執政黨權力傲慢的溫床。

黃國昌質疑，連吳斯懷都能如此自我感覺良好，大言不慚地說「自己問政得到肯定與認同」，國民黨到底還能讓人民有什麼期待。黃國昌建議，與其花心思在黨內鬥爭，不如多花點心思在人民關心的問題上，把自己的工作做好。

▼前時代力量立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



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