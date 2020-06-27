　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18秒震撼聯合國！紅裙辣妹車上「跨腰緊貼搖搖樂」　官方目擊完整版影片急調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 以色列一輛聯合國公務車被目擊「車震」事件。（圖／翻攝自推特／وسيم）

▲一名身穿紅色裙子的女性在後座跨坐在男子身上，2人呈現面對面的姿勢搖晃數秒。（圖／翻攝自推特／وسيم

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列一輛車身標註聯合國的車輛被當地居民目擊「車震」事件，當時一名身穿紅色裙子的女性跨坐在一名男子身上搖晃，動作相當煽情，如今一段長約18秒影片在網路瘋傳。聯合國26日表示，對此一事件感到相當震驚，目前正在確認當事人身分。

綜合BBC等外媒報導，該輛白色車子車身標註「UN」（聯合國）字樣，當時正停靠在特拉維夫市（Tel Aviv）濱海一條主要大街上，一名身穿紅色裙子的女性在後座跨坐在男子身上，2人呈現面對面的姿勢，接著搖晃數秒。影片顯示，當時駕駛座與副駕駛座都有人在。

聯合國26日表示，該影片明顯與聯合國停戰監督組織（UNTSO）人員有關，對此事件感到相當震驚，正在確認當事人身分，相關調查已進入尾聲，也將採取適當行動。聯合國秘書長古特雷斯發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）也痛斥此一行為實屬不當，而這次明顯帶有性暗示行為的事件是雙方自願或涉及性交易，也在調查範圍內。

報導指出，聯合國人員一旦被發現違反行為準則，將受到紀律處分，可能被遣返或禁止參與維和行動。事實上，聯合國近年來傳出多起性醜聞案件，人權觀察婦女權利成員海瑟巴爾（Heather Barr）表示，此次事件並不令人意外，且聯合國如今要面臨一個更大的問題，也就是工作人員性剝削、性虐待的指控。

根據先前一份報告，2019年共有175件針對聯合國人員性剝削和性虐待的案件，其中16件被證實確有其事，15件被列為無事實根據，其餘案件仍在調查當中。

►一瓶搞定

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
去秘境跳水突遇一家人！長輩警告「端午晚上鬼很多」女星嚇傻
驚悚撞擊畫面曝！陽明山仰德大道「休旅車失控撞機車」　5歲童遭
「忍牙30年繳5萬」房貸占4成...公務員夫妻不敢買！網嘆：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教會感染激增！國小教師染疫 ...20多歲女「和新娘拍婚紗」　病毒劍指國會

18秒震撼聯合國！紅裙辣妹車上「跨腰緊貼搖搖樂」　官方目擊完整版影片急調查

自閉症少年把6歲男童「從10樓丟下去」　英法院判處無期徒刑

快訊／「I♥ NY」設計師「生日當天」中風逝世　享耆壽91歲

28歲女「雙子宮」懷雙胞胎！一邊一個各自發育...僅5000萬分之1機率

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」全身80％燙熟慘死！

逾90家廣告商抵制！臉書股價暴跌...祖克柏身價縮水2125億

大馬「拿督斯里」商人遭綁架撕票！索10億贖金不成　屍體腐爛丟空地

研究：西班牙去年3月廢水有新冠病毒！　比中國疫情爆發早9個月

100歲阿嬤初挑戰「棒式運動」...撐30秒！14萬網友嚇壞：我做不到

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

教會感染激增！國小教師染疫 ...20多歲女「和新娘拍婚紗」　病毒劍指國會

18秒震撼聯合國！紅裙辣妹車上「跨腰緊貼搖搖樂」　官方目擊完整版影片急調查

自閉症少年把6歲男童「從10樓丟下去」　英法院判處無期徒刑

快訊／「I♥ NY」設計師「生日當天」中風逝世　享耆壽91歲

28歲女「雙子宮」懷雙胞胎！一邊一個各自發育...僅5000萬分之1機率

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」全身80％燙熟慘死！

逾90家廣告商抵制！臉書股價暴跌...祖克柏身價縮水2125億

大馬「拿督斯里」商人遭綁架撕票！索10億贖金不成　屍體腐爛丟空地

研究：西班牙去年3月廢水有新冠病毒！　比中國疫情爆發早9個月

100歲阿嬤初挑戰「棒式運動」...撐30秒！14萬網友嚇壞：我做不到

中職／威拉諾來台最慘一役　被猛獅狂攻11分、14安

女神同穿前衛「漁網裝」PK　宣美膚色內襯像「沒穿」辣贏韓藝瑟

婚後1年多沒懷孕！22歲妹自爆：月經都沒來過　醫檢查「那邊沒長出來」驚呆了

何鴻燊「神秘第17子」身份曝光！　四房發聲明認了「是我的孩子」…揭不露臉原因

何如芸《炮仔聲》休息1個月　曝曾「躲起來偷哭」：怕影響了大家

中職／談王勝偉低潮主因　陳江和解釋放閃手勢

袁詠琳拼上熱搜「曝10年心酸故事」　楊丞琳被惹哭...心疼喊話：我眼沒瞎！

信義計畫區僅7戶豪宅社區　吸文物收藏家斥資億元入手

不斷更新／林泓育、郭嚴文陽春砲　5局統一10比3樂天

獨／韓女星百萬MV男主角是台灣人！親揭夢幻耳語場景「真相超出戲」

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」

4年和3男生3胎！18歲嫩妹揭「大兒子是繼父的種」

妻確診拒離家　老公直接推下5樓

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

印度3000家酒店「拒接中國人」　網友留言酸爆

美眾院通過　華府成美國第51州法案

巴黎女腦炎病逝　發現新神秘病毒

第二波疫情爆發　全球將死百萬人

萊雅宣布：旗下護膚產品去除「美白」字眼

美國務卿：損害香港自治中國官員實施入境限制

拒絕沒戴口罩女客　他獲捐165萬小費

百歲嬤初挑戰棒式　撐30秒嚇壞網友

更多熱門

相關新聞

香港記協致信聯合國　要求調查港警打壓傳媒

香港記協致信聯合國　要求調查港警打壓傳媒

香港記者協會及攝影記者協會近日致信聯合國，呼籲成立專責小組，派員至香港考察，了解香港警察對新聞工作者的暴力行為及採訪打壓。此外，對於「港版國安法」，香港新聞行政人員協會也發出聲明，要求全國人大常委會公開草案具體條文，供新聞工作者深入報導分析。

中國加入《武器貿易條約》　趙立堅回應

中國加入《武器貿易條約》　趙立堅回應

IS組織蓄意攻擊阿富汗醫護人員！

IS組織蓄意攻擊阿富汗醫護人員！

手機充電器即可殺死病毒！以色列發明「抗疫口罩」　

手機充電器即可殺死病毒！以色列發明「抗疫口罩」　

艾瑪華森加入GUCCI 母集團「董事會」

艾瑪華森加入GUCCI 母集團「董事會」

關鍵字：

聯合國以色列特拉維夫

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

民法修正　男女統一18歲結婚

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／07：27地牛翻身！　全台有感

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

暗巷公寓出現「詭異紫光」網友解答

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面