28歲女「雙子宮」懷雙胞胎！一邊一個各自發育...僅5000萬分之1機率

▲醫師擔心費爾赫斯特腹中的雙胞胎會早產。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）日前懷上一對雙胞胎，在12周時進行產檢發現，她罹患雙子宮畸形（Uterus Didelphys），而這對雙胞胎是分別在這兩個子宮內各自發育，醫生表示，要擁有兩個子宮且同時懷孕的機率是5000萬分之一。

根據《The Sun》太陽報報導，費爾赫斯特目前已經育有2個女兒，最近懷孕12周到醫院檢查時，醫生告訴她，她有兩個子宮，並且已經懷上的雙胞胎，是各自在兩個子宮內成長，醫生還表示，「要擁有兩個子宮並且同時懷孕的機率是只有5000萬分之一」，但根據目前她身體狀況來看，醫師告訴她因為她擁有2個子宮頸，可能要分娩2次，計畫以剖腹的方式生產。

EXCL with @DanielHammonduk



Pregnant Kelly Fairhurst learned she has two wombs when doctors tell her she’s carrying a twin in each – a ‘one in 50million chance’!



https://t.co/IoDg8YzzZL — Emma James (@emmajames3) June 26, 2020

▲2個子宮各有一個胎兒是5000萬分之一的機率。（圖／翻攝自推特／@emmajames3）

費爾赫斯特說，「當她在照超音波時，也感到很震驚」。費爾赫斯特在這對雙胞胎前已經生過2個女娃，包括4歲的阿吉尼斯（Agyness），早產8週，及3歲的瑪格（Margot）早產6週。在生第2胎時醫生就說，她可能有雙角子宮，在當時還沒完全形成第2個子宮。

倫敦聖喬治醫院婦產科專家哈利勒（Asma Khalil）表示，雙子宮非常罕見，但許多婦女也不知道自己有子宮異常的狀況。