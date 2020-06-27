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教會感染激增！國小教師染疫 ...20多歲女「和新娘拍婚紗」　病毒劍指國會

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▲▼南韓首爾旺成教會，傳出信徒群聚感染。（資料照／達志影像／美聯社）

▲南韓首爾旺成教會，傳出信徒群聚感染。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾冠岳區的旺成教會（왕성교회）發生新冠肺炎（COVID-19）嚴重群聚感染，確診人數不斷攀升，根據防疫當局掌握的資料，截至27日中午12時（當地時間）已累積21名相關確診者，其中包含一所國小的代課教師、區廳（區公所）內的公務員，而曾赴結婚典禮享用自助餐的信徒也宣告確診。

根據《韓聯社》，今日新增的5名確診患者，皆屬於該教會信徒。其中一名確診的26歲女性在冠岳區蘭友國小（난우초등학교）兼職代課教師，住在冠岳區獵鷹洞（보라매동），21日與23日曾到訪旺成教會。冠岳區廳表示，目前仍實施疫調中，將盡快與校方、教育廳商討是否停課。

▲▼首爾20多歲女性確診前，曾赴親友結婚典禮現場，與新人拍照。（圖／翻攝自Google地圖）

▲首爾20多歲女性確診前，曾赴親友結婚典禮現場，與新人拍照。（圖／翻攝自Google地圖）

而居住在首爾市蘆原區的20多歲女性，21日上午10時47分至下午12時49分，曾到訪麻浦區西橋洞的合井婚宴會場，參加親友的結婚典禮。疫調發現，她戴著口罩出席上午11時開始的婚禮，中間至自助餐廳拿下口罩用餐，目前已知用餐時有7名密切接觸者。防疫當局研判，該女子有可能在參與攝影時，將病毒傳染給新郎、新娘，已密切追蹤相關人士。

防疫當局補充，該女在出席婚宴時尚未出現疑似症狀，直到22日上午才開始喉嚨痛，25日搭乘計程車至蘆原區保健所（衛生所）接受篩檢。

另外，25日確診的31歲男性居住於冠岳區三聖洞，是冠岳區廳的派遣制員工。區廳決定全面封鎖其上班的建築物，並讓同時段工作的員工與接觸者全數接受篩檢，目前皆為陰性。

▲▼南韓國會議事堂附近，出現2名確診者，若病毒擴散，可能在政壇掀波瀾。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國會議事堂附近，出現2名確診者，若病毒擴散，可能在政壇掀波瀾。（圖／達志影像／美聯社）

最為棘手的，莫過於27日確診的20多歲女性，她是在汝矣島洞韓國企業數據分析中心地下1樓某企業工作的員工，25日出現微咳、喉嚨痛，26日永登浦區保健所篩檢；地鐵9號線國會議事堂站對面的現代Capital大樓也出現30多歲男性確診者。因兩人皆住在冠岳區，研判是受旺成教會傳染。

兩處建築物皆緊鄰國會議事堂，且地鐵9號線國會議事堂站也在該棟建物旁，附近是韓國放送公社（KBS）總部，是首爾市內人群最密集的地區之一，若不慎讓病毒擴散，不僅藝人可能受影響，甚至國會議員也處於高度感染風險中。

根據南韓防疫當局統計資料，截至27日0時為止，共通報51名確診者，累計共1萬2653名確診。

►影／又傳教會群聚感染！30多歲女「練唱聖歌」害12名信徒中鏢...1700人參加禮拜

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