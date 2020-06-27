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遭點名「出席黨團記者會會歪樓」　吳斯懷回擊：黨改革不是到處放話

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▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委日前遭國民黨智庫副董事長連勝文批評「不用功」，引發議論。今有報導稱，黨團運作人士「最怕陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭來歪樓」，因此開始採取限制出席。對此，國民黨立委吳斯懷回擊，第一會期他只受邀參加過一次黨團記者會，「這樣有錯嗎？」強調自己若有不恰當行為，應由黨團三長直接告知，而不是任由他人放話，讓外界認為國民黨的改革仍然只會內鬥內行。

連勝文日前火力全開批評黨內不分區立委，包括智庫很多議題到立法院後沒人追蹤，不分區立委不敢開記者會監督政府，引發討論。根據《聯合報》報導，一名黨團運作人士表示，黨團記者會現在以幹部為主，其實是怕立委陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭出席會歪樓，因此開始採取限制出席。

對此，吳斯懷27日在臉書發表回應，強調自己進入立法院迄今，一直謹言慎行、如履薄冰，雖然是立法院的新兵，除虛心學習外，凡事均依黨中央、黨團的指示為之，至今的表現及用心的問政，亦獲得大部分人的肯定與認同。

針對媒體報導稱黨團運作人士「最怕陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭來歪樓」，吳斯懷說，第一會期他只受邀參加過一次黨團記者會，「這樣有錯嗎？請問黨團運作人士，這樣的放話是代表黨團三長的意見嗎？」

吳斯懷認為，國民黨的改革，不需要打手，更不能任由他人到處放話，從上週黨中央針對不分區立委的評論，到今天黨團運作人士對委員的批評。他建議，如果自己真的有不恰當的行為，應由黨團三長直接告知，而不是任由他人放話，違反行政倫理，讓社會大眾認為國民黨的改革仍然只會內鬥內行，做出親者痛、仇者快的行為。

吳斯懷強調，他在立法院的所有行為，一定遵從黨中央及黨團的指示辦理，「團結不應淪為口號、改革不是到處放話。」

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