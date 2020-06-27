自閉症少年把6歲男童「從10樓丟下去」　英法院判處無期徒刑

▲自閉症少年把6歲男童丟下高樓後大笑不止，還表示想要上電視新聞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

今年18歲的布雷佛里（Jonty Bravery）去年8月在英國知名的「泰現代美屬館」（Tate Modern），無預警抓一名緊跟在父母身後的6歲小男孩，然後從10樓高的地方丟到5樓平台，造成男孩背部斷裂、四肢骨折且腦出血，長年需接受治療十分痛苦。日前法院判決布雷佛里無期徒刑，服刑未滿15年不得假釋。

根據《紐約郵報》報導，布雷佛里犯案時未成年且患有自閉症譜系障礙，去年犯案被拘捕後不僅沒有悔意，還非常開心的大笑起來，並表示自己「想上電視」，審案法官麥克高恩（Maura McGowan）以「布雷佛里對公眾有危險性」判他無期徒刑。整個訴訟過程都是透過視訊連結，判決通過後他沒有表現任何情緒。

▲法官認為患有自閉症的布雷佛里對公眾有危險性，故判他無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

布雷佛里被逮捕時坦承是預謀犯罪，在接受調查時還表示自己「想成為新聞話題，讓大家知道我是誰」。雖然辯護律師表示，布雷佛里患有自閉症，可能還有人格障礙與強迫症，但針對這樣的想法，麥克高恩對布雷佛里說，「你選擇對他下手，是因為小孩子比較脆弱。」因為這樣的想法，毀了一個家庭。

這個襲擊對小男孩還有他們一家人帶來永久的傷害，雖然小男孩奇蹟的活下來，但目前只能坐在輪椅上，復健之路還很漫長。男孩的家人表示，「不知道該怎麼向孩子解釋，有人故意要傷害他。他過得很痛苦，完全無法形容我們正經歷的一切。」