逾90家廣告商抵制！臉書股價暴跌...祖克柏身價縮水2125億

▲臉書遭多家廣告商抵制後股價急挫，創辦人兼執行長祖克柏身家跟著縮水。（圖／路透社）

實習記者簡立宇／綜合報導

臉書放任網路仇恨言論的行為引來民權團體撻伐，發起「#拒絕以仇恨換取獲利」（#Stop the Hate for Profit）抵制行動，號召各大品牌在7月暫停購買臉書廣告，電訊龍頭威訊、可口可樂和消費品巨頭聯合利華相繼入列，估計目前已有超過90家廣告商響應，導致臉書近日股價暴跌，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）身價也跟著縮水72億美元（約新台幣2125億）。

根據《彭博》報導，跨國消費商品巨頭「聯合利華」每年的廣告預算有80億美元（約2400億台幣），將在下半年暫停在臉書與推特投放美國廣告。公司在一封電子郵件中表示，「繼續在這些平台上投放廣告不會為人類增加價值。」話說的很重，只希望臉書能改進。

消息傳出後，臉書周五（26日）股價暴跌8.3%，跌幅創下3個月以來新高，祖克伯從全球富豪排名跌了一位變成第4名。他針對此事表示，臉書將針對所有關於投票的仇恨性言論設立標籤，並將擴大廣告中禁止仇恨言論的定義。

除了聯合利華外，可口可樂、好時（Hershey）都將暫時停止在臉書投放廣告，至今已有100多家公司參與這個抵制行動。臉書最近也移除部分疑似「用仇恨話術吸票」的川普廣告，但仍難平眾怒。

臉書的發言人表示，「我們每年投入數十億美元，確保社群安全，也會與其他專家一同審查與更新我們的政策」，發言人強調，「公司已經禁止250個白種人優越主義組織的平台，未來會與更多人權團體與專家合作解決問題。」