結婚10年無法懷孕！醫一查「竟是男兒身」：陰道好短...還罹患睪丸癌

▲印度一名女子遲遲無法懷孕，就醫檢查後才得知原來是男生。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

印度最近發生一件讓人匪夷所思的事！一名30歲的女子與丈夫備孕多年，但遲遲不能懷孕，直到最近去醫院檢查後，才得知自己患上「雄性激素不敏感症候群」（Androgen Insensitivity Syndrome），其實是一名男性，而且更不幸的是，她竟然還罹患了睪丸癌。

據《印度快報》（The Indian Express）報導，一名不願透露姓名的女子來自印度東部Birbhum，最近她感到略為腹痛，所以前往Netaji Subhas Chandra Bose醫院做檢查。醫生檢查後發現，這名女子的陰道很短，所以就安排她進行基因檢測，檢測結果顯示她的染色體是XY（男性）而不是XX（女性）。

臨床腫瘤學家Anupam Dutta和外科腫瘤學家Soumen Das發現胎名女子體內隱藏著睾丸，被診斷患上「雄性激素不敏感症候群」（Androgen Insensitivity Syndrome），這種病的患者本質是一名男性，但是卻具有女性特徵。

Dutta醫生表示，這名女子從外表來看，和正常女性並無任何差別，「她的聲音、乳房、外生殖器都是典型的女性特徵，但是實際上從她出生開始，就沒有子宮和卵巢，她也從來沒有來過月經。」

醫生還說，患者已經和丈夫結婚十年了，但是他們一直懷不上孩子，「目前我們正在對患者和她的丈夫提供諮詢，建議她們繼續過原來的生活。」

除了查出是男性以外，更令人崩潰的是，這名女子還被診斷患上了睾丸癌，目前正在接受化療，健康狀況穩定。此外，她的姐姐在28歲時也被診斷患上了這種疾病，她的兩個姨媽曾經也有這種疾病，雄激素不敏感綜合徵是一種遺傳性疾病，大約2.2萬人中就有一人患病。

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