100歲阿嬤初挑戰「棒式運動」...撐30秒！14萬網友嚇壞：我做不到

▲網友的100歲阿嬤能撐體30秒，讓許多年輕人汗顏。（圖／翻攝自Reddit）

實習記者簡立宇／綜合報導

最近相當夯的「棒式運動」是一項鍛鍊核心肌群的訓練，這看似簡單的動作，許多年輕人卻撐1分鐘就累得滿頭大汗。美國有位網友「Leopoldo14」日前在論壇，上傳他100歲高齡阿嬤「棒式30秒」的照片，動作非常標準，讓網友們嘖嘖稱奇。

美國網友「Leopoldo14」在Reddit發布的貼文表示，他的阿嬤去年滿100歲，由於在新冠疫情封城期間都待在家裡，阿嬤突然異想天開想試試時下最流行的棒式運動，沒想到他阿嬤第一次做就一口氣撐了30秒。

PO文一出，即被14萬名網友推爆，「Leopoldo14」於是再出面向大家致謝，並透露更多有關阿嬤的「英勇事蹟」。他說，阿嬤出生於1919年，總共有9個孩子，27個孫子孫女。網友的母親今年62歲，是阿嬤最小的孩子，最大孩子今年已83歲了。

「Leopoldo14」表示，阿嬤一直都是很堅強硬朗的人，14歲時還曾經跳下橋救一位溺水的男孩。她一直都過著健康規律的生活，不抽菸、不喝酒，還固定參加有氧運動課。直到她92歲時，因為坐公車過馬路去健身房不安全，才轉而開始在家裡鍛鍊。

95歲時，阿嬤摔斷臀部，本來應該在醫院躺上6周才能康復，但她表示，「時日已經不多了，還有更多重要的事情等著我去做」，所以3周就離開病床了。99歲時，阿嬤得了淋巴癌，她不自怨自艾，也不放棄治療，最後接受化療康復了。

阿嬤傳奇的故事鼓勵了許多網友，就算老了也珍重自己的價值，努力的過生活。網友表示，「阿嬤在做棒式時，還調皮的問母親：『妳要幫我讀秒嗎？』」讓一家人都哈哈大笑。

「Leopoldo14」的姊姊最近生下第3個孩子，剛好跟阿嬤相差100歲，家人們決定用阿嬤的名字來為寶寶命名，當作繼承百歲阿嬤精神最好的紀念。