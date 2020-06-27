DxoMark發布新iPhone SE相機評測　前置鏡頭表現相當具競爭力

▲相機評測網站DxoMark釋出蘋果新一代iPhone SE相機評測 。（圖／記者張一中攝）

記者王曉敏／綜合報導

相機評測網站DxoMark釋出蘋果新一代iPhone SE相機評測，後置鏡頭得分為101分，與iPhone XR及Google Pixel 3a得分相同；前置鏡頭則為84分，與華為Mate 30 Pro及小米MIX 3並列。

DxoMark指出，新iPhone SE的後置鏡頭得分排名位於全站中段班，雖然該機款的拍攝表現與售價更貴的iPhone 11差不多，但與一些更高階的機款相比，其鏡頭在變焦、散景等方面的表現並不出色，其中最大的弱點就是缺少廣角鏡頭，這也是其與iPhone 11最主要的區別。

▲新iPhone SE後置鏡頭評測。（圖／截自DxoMark）

在拍照方面，新iPhone SE在照明良好的情況下曝光都是準確的，戶外動態範圍控制合宜、色彩鮮豔悅目，細節部分保留到位。但中長距上的變焦不佳，在戶外可觀察到耀光等問題，低光源下曝光不足且細節不多，在難處理的照明條件下自動對焦易失敗，在夜間未使用閃光燈拍攝時則會出現很多噪點。

在錄影方面，新iPhone SE整體表現還不錯，但防手震處理會出錯，且室內和戶外的白平衡不穩定，自動對焦也不流暢。

至於前鏡頭部分，新iPhone SE的整體得分為84分，排行DxoMark全站的前20名，對於中階價位機款來說相當具競爭力。

▲新iPhone SE前置鏡頭評測。（圖／截自DxoMark）

整體來說，該機款的自拍表現令人滿意，性能落在當前iPhone 11系列和X系列手機之間。DxoMark指出，雖然比不上當前iPhone的其他機型，也比不上市場上最好的手機，不過對於一款中端手機而言，它所做出的折衷也算是挺合理的，應該不會令大多數用戶失望。

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