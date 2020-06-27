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台灣獲評最佳旅遊目的地　搶先布局後疫情商機

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▲▼中正紀念堂,自由廣場,台北觀光旅遊景點,國定古蹟,文化景觀,歷史教育。（圖／記者李毓康攝）

▲美國旅遊雜誌「環旅世界」公布2020年休閒風格獎，台灣上榜3個獎項。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電

美國旅遊雜誌「環旅世界」公布2020年休閒風格獎，台灣上榜3個獎項；觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝說，得獎代表台灣觀光受肯定，更為後疫情時代的商機搶先布局。

「環旅世界」（Global Traveler）6月號專刊公布年度「休閒生活風格獎」，台灣名列「全球最佳冒險旅遊目的地」第二名；台北連3年蟬聯「亞洲最佳休閒旅遊目的地」榜首。

桃園國際機場是全球第4名「最佳轉機機場」，亞洲僅次新加坡的樟宜機場。休閒生活風格獎是雜誌讀者自去年10月到今年1月的問卷調查結果。

▲▼ 美國旅遊雜誌「環旅世界」公布2020年休閒風格獎，台灣上榜3個獎項。（圖／翻攝自美國旅遊雜誌「環旅世界」官網）

▲▼台灣名列「全球最佳冒險旅遊目的地」第二名；台北連3年蟬聯「亞洲最佳休閒旅遊目的地」榜首。（圖／翻攝自美國旅遊雜誌「環旅世界」官網）

▲▼ 美國旅遊雜誌「環旅世界」公布2020年休閒風格獎，台灣上榜3個獎項。（圖／翻攝自美國旅遊雜誌「環旅世界」官網）

施照輝今天接受中央社記者訪問，談到這次獲獎是對台灣觀光的肯定，代表台灣這個品牌日漸獲得國外旅客的喜愛。他也分享長期與美國業界接觸以來，對後疫情時代旅遊風貌的評估。

考量社交距離、接觸風險，過去動輒30人大型旅行團、行程滿檔的「行軍式」旅遊可能加速淘汰，取而代之是10人以下，蹲點式的深度旅遊。

施照輝說，疫情正好是台灣觀光轉型的好時機。台灣的特色小鎮、登山健行、單車樂活、海島山脈、潛水衝浪等優勢，有利在疫情過後，掌握小型旅行團、客製化行程的新趨勢，吸引優質的歐美旅客。

儘管台灣尚未對國際旅客解禁，短期內歐美旅客出國意願很低，但長遠來看，施照輝看好台灣觀光在疫情之後的表現。

美國趨勢專家在媒體上預估，出國旅遊的需求可能在2021年飆升，原因是旅行、社交幾乎是人類的本能。

口罩、社交距離、勤洗手消毒等防疫措施是後疫情時代的旅遊新常態。施照輝認為，台灣防疫成功打響名號，有利在疫情過後，吸引追求安全健康的旅客到訪，觀光局駐外單位也持續把握各種曝光機會，抓住歐美旅客的目光。

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